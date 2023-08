Der er fortsat ingen plan for det videre arbejde med forfatningsudkastet

Merete Lindstrøm Tirsdag, 08. august 2023 - 09:26

Mariia Simonsen fra Inuit Ataqatigiit (IA) har stillet §37-spørgsmål om det videre arbejde med Forfatningskommissionens betænkning, som blev præsenteret ved en højtidelig ceremoni 28. april i år.

Siden da er der ikke sket så meget. Múte B. Egede har flere gange understreget, at det er Inatsisartut der har bedt om udkastet og dem der skal beslutte, hvordan det videre forløb med borgerinddragelse skal se ud. Det gentager han i et svar til partikolegaens §37 spørgsmål.

Mariia Simonsen ønsker at vide, om betænkningen vil blive delt ud til befolkningen i trykt form, og i så fald, hvornår dette vil ske.

Det er op til Inatsisartut

I svaret på spørgsmålet understreger Naalakkersuisut, at Inatsisartut er opdragsgiveren for Forfatningskommissionens arbejde. Dog er Naalakkersuisut, interesseret i at få betænkningen udgivet i en letforståelig udgave, som kan medvirke til en bred offentlig dialog om landets fremtid. Derfor ser Naalakkersuisut frem til at blive enige med Inatsisartut om, hvordan og hvornår dette skal ske, lyder det i svaret.

Det andet spørgsmål omhandler, hvordan arbejdet vil fortsætte med betænkningen, da Forfatningskommissionen allerede har afsluttet sit arbejde og lukket sit kontor. Naalakkersuisut svarer, at betænkningen er overgivet til Inatsisartut, og de ser nu frem til den videre dialog med parlamentet om det videre forløb.

Forfatningskommissionen har haft et vigtigt ansvar for at udarbejde betænkningen om landets forfatning, og dens resultater forventes at være af betydningsfuld interesse for Grønlands befolkning. Med den planlagte offentliggørelse af betænkningen i en letforståelig udgave håber Naalakkersuisut at skabe mulighed for en bred og inkluderende dialog om landets fremtidige udvikling. Den videre proces vil blive fastlagt i samarbejde med parlamentet, Inatsisartut. Det fremgår dog ikke hvornår det skal drøftes og besluttes.

Vil have forum

IA's politiske ordfører, Agathe Fontain, har tidligere udtalt, at betænkningen og udkastet til forfatningen bør ud til befolkningen så hurtigt som muligt. Partiet mener, at dette er det næste skridt i processen, da arbejdet med forfatningen rejser en række spørgsmål, der kræver aktiv deltagelse fra befolkningen. Partiet foreslår, at der nedsættes et særligt forum, der både sikrer fremdrift i arbejdet og kommunikation mellem Naalakkersuisut og Inatsisartut.

Hun mener, at spørgsmålene omkring grundlaget for samfundet, såsom retten til statsborgerskab, demokratiske principper og magtens tredeling, ikke kun kan besvares af en snæver kreds, men bør diskuteres af hele befolkningen for at sikre en bredt forankret forfatning, der afspejler Grønlands fremtidige udvikling.