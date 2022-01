Fortsat drama om radar på Færøerne

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Onsdag, 26. januar 2022 - 09:36

Jacob Vestergaard fra Folkeflokken er blevet næstformand for Færøernes udenrigsudvalg, efter at han frasagde sig posten som landsstyremand for udenrigsanliggender under tumulten om et oppositionsforslag, der blev vedtaget om homoseksuelle mødre.

Han sår tvivl om, hvorvidt Færøerne overhovedet har behov for en radar. I hvert fald er russerne ikke Færøernes fjende, har han sagt.



Jacob Vestergaard kræver noget til gengæld, hvis Danmark skal have tilladelse til at opstille en radar på Færøerne, som NATO kan bruge. Han nævner en bedre frihandelsaftale med EU som eksempel, fordi de fleste EU-lande er med i NATO.

- I det internationale samfund får du ikke noget gratis, derfor skal vi krævet noget for noget, siger Jacob Vestergaard.

Russerne støtter Færøerne

PET advarer i en rapport 13. januar blandt andet om, at Færøerne skal være påpasselig i samhandelen med Rusland, og ikke gøre sig for økonomisk afhængig af russerne.



Dertil er der fare for, at Rusland vil slå splid mellem rigsfællesskabets partere og spionere mod Færøerne, når Færøerne forhandler med andre nationer, lyder det i rapporten.



Jacob Vestergaard har ikke meget tilovers for, at Rusland bliver gjort til en stor fjende. Færøerne har i flere årtier forhandlet med Rusland både om kvoter og fiskeeksport.



Eksporten til Rusland er eksploderet, siden Rusland annekterede Krim i 2014.



- Jeg har forhandlet flere gange med russerne og snakket med russerne mere end nogen fra PET har gjort overhovedet. Jeg kender forholdene mindst lige så godt som dem (PET, red.). Rusland har flere gange været vores støtte. De erfaringer har jeg, og jeg ved ikke hvilke erfaringer PET har, siger Jacob Vestergaard til Kringvarp Føroya.

Beslutningen trækkes i langdrag

Jacob Vestergaard afviser ikke, at han vil komme med sin egen indstilling til landsstyremanden for udenrigsanliggender Jenis av Rana fra Midterpartiet. Landsstyremanden har rådført sig med udvalget flere gange efter at forhandlingerne om en varslingsradar med forsvarsminister Trine Bramsen er afsluttet.

Formanden for udenrigsudvalget, Bill Justinussen, bekræfter overfor Kringvarp Føroya, at der er mulighed for, at hans partifælle, udenrigslandsstyremand Jenis av Rana, vil få flere anbefalinger vedrørende en militær radar, blandt andet at sagen skal behandles i lagtingssalen.

Det er i sidste ende landsstyremanden, der træffer beslutningen om, hvilket svar forsvarsministeren får. Jenis av Rana siger til Kringvarp Føroya, at sagen ikke vil blive behandlet i lagtingssalen.