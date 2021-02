Færøernes regering overlever sag om barselspenge til homoseksuelle

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Torsdag, 11. februar 2021 - 17:03

Forslaget faldt, da det stod lige i afstemningen. Ligeledes faldt et ændringsforslag, og dermed står det klart at homoseksuelle ikke bliver ligestillet, når det gælder barselspenge – og koalitionen kan fortsætte. Det religiøse regeringsparti, Miðflokkurin, kunne ikke acceptere forslaget fra oppositionen, der blev støttet af et lagtingsmedlem fra koalitionen.



At der stod meget på spil kunne mærkes i lagtingssalen, og selve lagmanden tog også ordet sent tirsdag aften.



- Sagen er for lille til at vælte koalitionen, sagde lagmanden, og henviste til, at koalitionen selv var kommet med et ændringsforslag.

Kreativt modforslag

Koalitionen mellem Fólkaflokkurin, Sambandsflokkurin og Miðflokkurin tæller 17 ud af 33 medlemmer i lagtinget. Da Johan Dahl fra Sambandflokkurin mellem første og anden behandling meldte ud, at han støttede oppositionsforslaget, var landsstyrekoalitionen kommet i mindretal.



Lige før andenbehandlingen skulle gå i gang, kom Christian Andreassen, fra Fólkaflokkurin med et ændringsforslag. Han fjernede ordet homoseksuel i overskriften, og forslaget gik ud på, at barselspengene skulle følge barnet og ikke forældrene.



Rent lovteknisk betyder lovforslaget, at en enlig forælder selv kan bestemme, hvem der får pengene i barselsperioden. To homoseksuelle kvinder for eksempel på Færøerne kan ikke begge være forældre til et barn.



Det forslag kunne det religiøse parti, Miðflokkurin, acceptere.

Selvstyrepartiet udeblev

Da det kom til afstemning, var der ikke flertal for nogen af forslagene.



Kristin Michelsen fra Sjalvstýri mødte ikke frem til debatten og afstemningerne, hvor det i begge tilfælde stod det 16-16. Da der skal være et flertal, faldt begge forslag.

Formanden for Miðflokkurin Jenis av Rana mener, at det burde få konsekvenser for Johan Dahl, at han stemte med oppositionen. Lagmanden har sagt til flere færøske medier, at det ikke får nogen konsekvenser for sin partifælle.

Rodet behandling

Lagmanden havde gerne set, at homoseksuelle havde fået flere rettigheder. Imidlertid har koalitionen en aftale om ikke at stemme for forslag, som oppositionen kommer med, hvis der ikke er fuld enighed i koalitionen.



Flere gange under lagtingets behandling blev det fremhævet, at problemet er, at flere følgelove ikke fulgte med, da det tidligere landsstyre fik vedtaget, at homoseksuelle kan indgå giftermål. Det er årsagen til, at homoseksuelle forældre ikke er ligestillet i loven med heteroseksuelle forældre.



Forhenværende lagmand, Aksel V. Johannessen fra Javnaðarflokurin/Socialdemokraterne, har erkendt i et interview til færøsk radio, at følgelovene ikke fulgte med, fordi det i første omgang gjaldt at få opbakning til, at homoseksuelle kunne giftes. Det var en for stor mundfuld at ændre for meget på en gang.