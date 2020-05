Forsvarsminister: Luftrummet skal sikres langt bedre

Merete Lindstrøm Mandag, 25. maj 2020 - 10:09

Det er ikke nogen hemmelighed, at overvågningen af det grønlandske luftrum kunne være bedre end den er i dag. Mildest talt.

Blandt andet udtaler militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet, Hans Peter Michaelsen i en artikel på Altinget.dk, at overvågningen er nærmest ikke eksisterende.

-Der er næsten ikke radardækning i det grønlandske luftrum, så erkendelse af fremmed aktivitet i luftrummet må ske med satellitter eller ved civile signaler (såkaldt ADS-B), som militære fly kun anvender, når de vil opdages, siger eksperten.

Analyserer behovet

Og det skal der gøres noget ved. Danmarks forsvarsminister Trine Bramsen (s) siger til Sermitsiaq.AG, at der pågår undersøgelser om, hvordan man bedst muligt ved hjælp af kommunikationsteknologi og andet, kan sikre suverænitetshævdelsen i det grønlandske luftrum bedre end det sker i dag.

- Vi kommer uden tvivl til at styrke indsatsen i luftrummet. Der er igangsat et større analysearbejde om, hvad der er behov for. Rammen er 1,5 milliarder kroner. Men hvad de skal bruges til, er vi ved at finde ud af, siger forsvarsministeren.

I dag er der ifølge Hans Peter Michaelsen alene radarovervågning omkring Island samt over det canadiske fastland samt i et forholdsvis lille område omkring Søværnets inspektionsskibe.

Udstyr kan bruges til flere ting

Men det er ikke bare radarsystemer, der skal forbedres, understreger ministeren. Nye teknologier kan supplementere og bruges til flere ting.

- De teknologier, der kan afdække det her, er interessante. Der er satellitsystemer, som kan dække noget af det, både sikkerhedsmæssigt men også til at hjælpe, når der er skibe i nød, siger Trine Bramsen.

Hun håber blandt andet, at muligheden for at få satellitbillederne hentet ned til brug vil blive bedre.

- Ideen er jo, at vi kan få billederne ned og bruge dem med det samme, så man ikke skal vente 14 dage på dem, uddyber hun.