Forstander dybt skuffet over afslag

Thomas Munk Veirum Torsdag, 08. juli 2021 - 07:44

Børnehjemsforstander Lotte Østergaard Hastrup er ærgerlig over, at Børnehjemmet Sikkerneq har fået afslag på at opføre to hytter i bygden Kapisillit ved Nuuk.

Kommunalpolitikerne har afslået ansøgningen med henvisning til, at der er kommet mange indsigelser fra lokale mod projektet. De frygter, at anbragte børn vil forårsage ballade i bygden.

LÆS OGSÅ: Protester stopper hytter til udsatte børn

Lotte Østergaard Hastrup er meget uenig i afgørelsen:

- Jeg er dybt skuffet over, at man glemmer børnenes tarv og giver afslag. Som institution ville jeg gøre det til mit personlige ansvar, at børnene opfører sig ordentligt, når vi er derinde.

- Vi har lejet hytter i mange år i Kapisillit, og det har vi aldrig fået klager over, siger Lotte Østergaard til Sermitsiaq.AG.

Donation skulle bruges til hytter

Børnehjemmet modtog tidligere i år en stor donation fra Stark på 125.000 kroner. Donationen skulle hjælpe til at betale for opførelsen af hytterne.

Selvom børnehjemmet altså kan leje hytter, så er det noget andet, hvis hjemmet kan have deres egne:

LÆS OGSÅ: Børnehjem i Nuuk modtager donation

- Det er ærgerligt, at børnene ikke kan få deres egen hytte, hvor de kan sætte deres eget præg på hytten. Noget de kan være stolte af og en hytte hvor de får lov at skabe gode minder, siger Lotte Østergaard Hastrup, forstander på Børnehjemmet Sikkerneq, til Sermitsiaq.AG.

Bygdebestyrelsesmedlem: Der er ikke betryggende for beboerne

Politiker Justus Hansen (D) står i spidsen for det udvalg, der har afvist ansøgningen fra børnehjemmet. Han forklarer over Sermitsiaq.AG, at man har vægtet de lokale indsigelser højt.

Medlem af bygdebestyrelsen i Kapisillit Angutimmarik Hansen siger til Sermitsiaq.AG, at han er i mod børnehjemmets ansøgning, fordi der allerede er fire institutioner, der har hytter i Kapisillit.

Han kan godt forstå ønsket om, at anbragte børn skal have lov til at komme ud i naturen og opleve bygdelivet, men det giver til tider problemer i bygden, når grupper af anbragte børn og unge er i bygden på samme tid.

- Der har blandt andet været hærværk. Det er ikke betryggende for beboerne, siger Angutimmarik Hansen.