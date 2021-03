Børnehjem i Nuuk modtager donation

Nina Jul Larsen Mandag, 29. marts 2021 - 14:09

Børnehjemmet Sikkerneq i Nuuk modtager stort beløb fra Stark i Nuuk.

Den selvejede døgninstitution i Nuuk, Sikkerneq er meget taknemmelige for Starks bidrag og meddeler at donationen på 125.000 skal bruges på opførelse af en hytte i Nuuk fjorden.

- Hytten skal være et fristed for børnene i sommerferier og bruges til løbende terapeutiske og pædagogisk behandlingsarbejde for børnehjemmets børn, siger forstander for børnehjemmet Sikkerneq, Lotte Østergaard Hastrup.

CSR Greenland

Det er Stark Kalaallit Nunaanni A/S, der som medlem af CSR Greenland (Corporate Social responsibility) har doneret 125.00 kroner til Børnehjemmet Sikkerneq.

CSR har til formål at fremme CSR agandaen i Grønland og er en betegnelse for virksomheders arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i samfundet og styrke de grønlandske virksomheders kompetencer på området.

En del af den lokale indsats er blandt andet partnerskaber, hvorved Stark og andre medlemmer af CSR Greenland med lokalt engagement bidrager til en bæredygtig udvikling af det grønlandske samfund.