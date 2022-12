Forsøgsboliger stilles i udsigt til hjemløse unge og kvinder i Sermersooq

Anders Rytoft Onsdag, 07. december 2022 - 16:13

Kommunalbestyrelsen og Selvstyret har indgået et samarbejde om forsøgsboliger til hjemløse i Nuuk.

Det fremgår af Kommuneqarfik Sermersooqs budgetforslag 2023. Her lyder det, at kommunen indgår et 3-årigt forsøgsprojekt med Selvstyret vedrørende midlertidige boliger til 11-12 personer.

Samarbejdet består i, at Selvstyret istandsætter tre INI-lejligheder i blok 6, 8 og 10, som kommunen herefter vil råde over i projektperioden.

Boligerne skal ombygges til formålet, således at hver beboer har deres eget selvstændige soveværelse med fælles stue, toilet/bad og køkken. Disse udgifter betaler Selvstyret. INI forventer, at de første boliger er færdigrenoverede omkring december og januar 2023.

Målgruppen er relativt velfungerende hjemløse unge og kvinder. Der stilles krav om, at man skal være tilmeldt folkeregistret i 3900 Nuuk som adresseløs og være ansat hos en arbejdsgiver i Nuuk for at komme i betragtning til boligerne.

Lejerne får tildelt et værelse i en tidsbestemt periode på maks et halvt år, hvor lejeren selv forsøger at finde egen bolig. Hvis man ikke har fundet egen bolig efter de seks måneder, kan lejemålet eventuelt forlænges.

Kommunens udgifter

Lejerne vil skulle betale en husleje på 2.000 kroner om måneden. Huslejen vil ikke dække alle udgifter i forbindelse med lejligheden, oplyses det i budgetaftalen.

El og vand, varme og depositum forventes at overstige indtægterne, hvorfor kommunen påregner, at der vil være nogle udgifter for kommunen i forbindelse med projektet.

Kommunens forvaltning for velfærd og arbejdsmarked anmoder kommunalpolitikerne om, at der afsættes 350.000 kroner hvert år fra 2023 til og med 2025.

Det er med henblik på at styrke de mest sårbare hjemløses muligheder for at komme videre til en tilværelse med fast bopæl.