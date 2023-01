Forslag: Lån 100.000 kr. til radon-sikring

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 31. januar 2023 - 09:46

For meget radon i boligen kan være farligt for helbreddet, og derfor er Naalakkersuisut på vej med et tilbud til borgere om mulighed for at låne penge til at beskytte deres boliger mod radonstråling.

Det fremgår af en lovændring, som Naalakkersuisut netop har sendt i høring. Lovændringen sker som følge af en Inatsisartutbeslutning, der blev truffet på efterårssamlingen sidste år.

Hovedformålet med lovændringen er at sikre, at borgere i private boliger og med få midler til rådighed har mulighed for at sikre deres boliger mod radon.

Det sker ved, at kommunerne får lov at yde særskilte rente- og afdragsfrie lån på op til 100.000 kr. til foranstaltninger til reduktion af radon i indeklimaet i eksisterende private boliger.

Kan gives til pensionister

Lånene kan gives til boliger, der tilhører pensionister og personer med en årlig skattepligtig husstandsindkomst på under 300.000 kr.

Naalakkersuisut vurderer, at med ændringen vil give personer, som typisk kan have vanskeligt ved at finansiere sådanne udgifter, også få mulighed for at sikre deres private boliger mod radon.

Tilbage i 2003 til 2004 foretog Asiaq målinger af radonniveauet i en række boliger her i landet, og sidste år udgav forsker fra Aarhus Universitet en artikel på baggrund af tallene. Forskerne konkluderede blandt andet 74,6 procent af boligerne i Narsaq indeholdt mere radon end Verdenssundhedsorganisationens (WHO) anbefalede grænseværdi på 100 Bp per kubikmeter.

Naalakkersuisut konkluderer også, at det hovedsageligt vil være borgere i Kommune Kujalleq, der forventes at vil gøre brug af tilbuddet, fordi det hovedsageligt er i Sydgrønland, at der er målt problemer med radon.

Forslaget om finansiering af radonbeskyttelse i private boliger skal behandles af Inatsisartut på forårssamlingen 2023.