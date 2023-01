Forsker: Der skal være konkrete mål for en strategi

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 12. januar 2023 - 14:04

Det er fantastiske nyheder, at Grønland har en ambitiøs hjemløsestrategi. Det mener lektor ved Institut for samfund, økonomi og journalistik på Ilisimatusarfik, Steven Arnfjord, der har forsket i hjemløshed i Grønland gennem en årrække. Han mener dog, at strategien bør indeholde klare mål for hvad der skal komme ud af indsatsen for at bekæmpe hjemløshed.

- Vi kan se, om strategien virker ved at se, om der er sket et fald af hjemløse ved næste hjemløsetælling. Men der bør også ligge klare mål om, hvad man vil med strategien. Er det for at få de unge ud af hjemløsheden, eller hvor starter man, siger lektor ved intitut for samfund, økonomi og journalistik i Ilisimatusarfik, Steven Arnfjord til Sermitsiaq.AG.

491 hjemløse i 2022

Den første officielle hjemløsetælling i 2022 viser, at der er 491 hjemløse i Grønland. Flest i Nuuk.

Målet er at mindske antallet af hjemløse, har Naalakkersuisut sagt. Hvor meget tallet skal falde, for at hjemløsestrategien kan kaldes en succes har Sermitsiaq.AG forsøgt at få svar på fra Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Jess Svane, S.

- Jeg kan ikke komme med konkrete tal, da strategien er den første af sin slags i Grønland. Vi har ikke erfaring at trække på i forhold til andre strategier på området. Arbejdet med at få velfungerende borgere ud af dem der er udsatte grupper bliver ikke nemt.

- Men jeg tror på, at strategien kan være med til at bekæmpe hjemløshed, hvis der er vilje til samarbejde, siger Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Jess Svane, S, til Sermitsiaq.AG.

Kommuner skal komme på banen

Det er især kommunerne, der skal trække det tunge læs, da kommuner arbejder med socialt udsatte borgere. Derfor mener Steven Arnfjord, at kommuner skal på banen og selv nedfælder strategier for, hvordan de vil arbejde for, at alle har tag over hovedet.

- Det kan de gøre nu. Det kunne de også have gjort for længst. Men nu er vi kommet fra ingenting til denne strategi. Det er også vigtigt, at kommuner snakker sammen, så tiltag bliver ensrettet, siger han.

Naalakkersuisuts hjemløsestrategi med i alt 13 tiltag er sat til at gælde frem til 2025.

- Perioden i sig selv er der ikke noget galt med. Nu har de en strategi, og lad os nu lige få strategien til at rodfæste sig, så de kan arbejde med det. Men jeg vil gerne se lokale, kommunalstrategier i landets fem kommuner, så alle kommuner løfter arbejdet, siger Steven Arnfjord.

Han påpeger, at kommunerne bør tale sammen omkring hjemløshed, så de kan have samme begreber i deres kommunale strategier og dermed sikre at arbejdet blive både på lokalt og på landsplan.