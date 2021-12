Forsker vil dykke ned i Trump-tilbud

Thomas Munk Veirum Mandag, 13. december 2021 - 07:45

Uden Grønland i Kongeriget ville Danmark have langt mindre indflydelse internationalt, og det er danske politikere i stigende grad opmærksomme på, vurderer forsker Marc Jacobsen.



Han har en ph.d. i statskundskab ved Københavns Universitet, hvor han skrev om international politik i Arktis, og de seneste to år har han været tilknyttet University of Cambridge.



I et nyt projekt vil Marc Jacobsen sætte de diplomatiske forbindelser mellem Grønland og Danmark under lup for at se, hvordan forholdet har udviklet sig i lyset af den stigende internationale opmærksomhed på Arktis.

Marc Jacobsen har fået 1,4 millioner kroner fra Carlsbergfondet til projektet. Privatfoto

Forskeren påpeger, at Danmark kan kalde sig en arktisk stat på grund af Grønland, hvilket gør Danmark mere betydningsfuld i international sammenhæng. På den anden side kan Grønland måske bruge opmærksomheden til at rykke på det interne magtforhold, vurderer han:

- Grønland vil have mere at skulle have sagt

- Et godt eksempel er den nye arktiske strategi for Kongeriget, der skulle have været færdig sidste år. Der har godt nok været både corona og valg i Grønland - men strategien er også forsinket, fordi der er uenighed om den.



- Grønland vil have mere at skulle have sagt. Det udmøntede sig i juni, hvor de tre regeringsledere for Grønland, Danmark og Færøerne blev enige om, at Grønland skulle skrive under og tale først i forbindelse med Arktisk Råd. Det er måske symbolsk, men man prøver at rykke lidt på magtforholdet i lyset af den store internationale opmærksomhed på Arktis, siger Marc Jacobsen.

Marc Jacobsen har fået 1,4 millioner kroner fra Carlsbergfondet til projektet. Forskningen vil finde sted de kommende to år hos Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).



Og noget af det forskeren helt konkret vil kigge på, er reaktionerne fra henholdsvis Grønland og Danmark, da daværende præsident i USA Donald Trump i 2019 foreslog, at USA skulle købe Grønland.

Reaktioner på Trump-tilbud under lup

- Jeg vil forsøge at få aktindsigt i specifikt, hvordan diplomaterne i Nuuk og København samarbejdede, fortæller Marc Jacobsen.



Episoden betød, at verdenspressen for en stund rettede opmærksomheden mod Grønland. Trumps købstilbud blev pure afvist, men Marc Jacobsen minder om, at tilbuddet kom som en del af en større amerikansk charmeoffensiv:

- Det vigtige er, at købstilbuddet er en del af et større amerikansk fokus. Selvom det ikke havde gang på jord, så ved vi jo nu, at USA gerne vil øge sin militære tilstedeværelse i Grønland, hvor landet blandt andet har ledt efter mulige flådestationer. USA har også vedtaget forskellige såkaldte hjælpepakke med fokus på sjældne jordarter, siger Marc Jacobsen.

Bliver til bog i 2025

Forskningsprojektet skal munde ud i en bogudgivelse i 2025, når Danmark, Grønland og Færøerne overtager formandskabet i Arktisk Råd.



- Jeg håber at kunne bidrage til, hvordan politikere og embedsmænd skal navigere under den nye internationale opmærksomhed. Derudover skulle befolkningerne i Grønland, Danmark og for så vidt også Færøerne gerne have noget mere at vide om, hvor stor international betydning Arktis har, siger Marc Jacobsen.