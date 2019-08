Kim Kielsen og Mette Frederiksen på pressemøde: Trump kom til at fylde

Walter Turnowsky Mandag, 19. august 2019 - 13:01

Kim Kielsen indleder pressemødet.

Han siger, at han kalder hende Mette, fordi hun er en ven.

Også Mette Frederiksen understreger, at de to er venner. Nu skal venskabets så også sættes ind i en mere officiel sammenhæng

Hun fortæller, at det var vigtigt for hende, at besøge Grønland så hurtigt som muligt efter hun tiltrådte som statsminister.

Hendes besøg har været planlagt inden det stod klart, at Donald Trump vil besøge Danmark.

Donald Trumps besøg kom imidlertid til at fylde i drøftelsener mellem Kim Kielsen og Mette Frederiksen.

Hun fortalte, at der sker en omfattende og tæt koordinering mellem Naalakkersuisut og den danske regering. Hun vil dog ikke gå i detaljer med, hvad de præcist har drøftet i den anledning.

Direkte adspurgt til, at den amerikanske præsident Donald Trump nu selv har bekræftet overvejelserne om at købe Grønland, svarede Kim Kielsen endnu engang tørt og kort, at Grønland ikke er til salg.

Mette Frederiksen sagde, at en øget amerikansk tilstedeværelse i Grønland vil være uundgåelig i lyset af den stigende interesse for Arktis.

Hun gled dog af på spørgsmålet om, hvorvidt det også handler om øget amerikansk militær. Men hun sagde, at andre viser en stigende aktivitet, som også har et sikkerhedspolitisk aspekt, samt at man naturligvis følger udviklingen nøje.

Pressemødet sluttede 13.30.