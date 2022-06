Fornyelse af færdselslov er i gang

Kassaaluk Kristensen Fredag, 24. juni 2022 - 17:44

Opdatering af lovgivningen på trafikområdet i Grønland er nødvendigt. Det erkender Naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur, Erik Jensen, S, som dermed melder sig enig med politidirektør Bjørn Tegner Bay og folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen, IA, der har påpeget problemet med forældet lovgivning.

- Jeg er ligesom politidirektør Bjørn Tegner Bay bekymret over at færdselsloven for Grønland ikke bliver revideret i samme tempo som færdselsloven i Danmark.

- Naalakkersuisut støtter fuldt ud politidirektørens budskaber. Jeg ser en række problemstillinger på færdselsområdet, som ikke bliver løst, oplyser Erik Jensen, i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

Sermitsiaq.AG bragte en artikel for to uger siden, hvor både politimester Bjørn Tegner Bay og folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen mener, at manglende revidering af færdselsloven i Grønland er bekymrende.

Her oplyser Aaja Chemnitz Larsen at 14 områder på trafikområdet i Grønland endnu ikke er løftet efter den danske lovgivning er blevet revideret.

Arbejdsgruppe i gang

Departementet for boliger og infrastruktur oplyser, at antallet af køretøjer i Grønland er steget med 50 procent de seneste fem år. Der er derfor behov for at opdatere lovgivningen på området, hvilket departementet sammen med transportministeriet i Danmark er i gang med at kigge på.

Her er der oprettet en arbejdsgruppe med deltagere fra departementet i Grønland og ministeriet i Danmark. Departementets opgave er at viderebringe Naalakkersuisuts og Inatsisartuts ønsker omkring trafikområdet og formidle viden om Grønland, mens transportministeriet skal finde løsninger, der tager hensyn til hele Grønland, fra Nuuk til de mindste bygder, oplyser Naalakkersuisoq.

- Trafikken i de største byer bliver mere intens, med højere hastigheder, og der kommer flere slags køretøjer. Trafikken udvikler sig, og reglerne skal passe til trafikken, lyder det fra Erik Jensen.

Møde til august

Blandt andet kigger arbejdsgruppen på muligheden for periodisk bilsyn. Køretøjer i Grønland er ikke blevet synet af de danske myndigheder siden 1999.

Andre områder er kørekortregler for ATV’er og aldersgrænse for at køre snescooter, som Inatsisartut har taget stilling til i år. Der arbejdes også på at opdatere bekendtgørelse om køretøjers dimensioner, akseltryk og totalvægt. Bekendtgørelsen er ikke opdateret siden 1975.

- Det haster at få skabt fremdrift i sagerne. Jeg planlægger derfor som Naalakkersuisoq snart at mødes med transportminister Trine Bramsen, og jeg har inviteret politidirektør Bjørn Tegner Bay med til mødet. Dermed vil jeg gerne opnå, at sagerne behandles som hastesager, og at de ikke forsinkes unødigt, oplyser Erik Jensen i sit svar.

Departementet oplyser, at mødet mellem Naalakkersuisoq, Transportminister og politimesteren er planlagt til august.