Politimester kritiserer forældet lovgivning: Folketingsmedlem bakker op

Grønland følger ikke med på udviklingen af lovgivningen på justitsområdet – det gælder især færdselsloven og udlændingeloven.

Det mener, folketingsmedlen Aaja Chemnitz Larsen (IA), der nikker genkendende til politimester Bjørn Tegner Bays udtalelser til Altinget.dk. Til mediet fortæller Bjørn Tegner Bay, at Grønland har et efterslæb på lovgivningen indenfor færdsel- og udlændingeområdet.

Færdselsloven i Grønland er fra 2008, mens udlændingeloven er fra 2001.

- Vi har et klart efterslæb på den del af vores lovgivning, som Christiansborg har ansvaret for, fastslå politimester Bjørn Tegner Bay til Altinget.dk.

Naalakkersuisut skal presse på

Og Aaja Chemnitz Larsen er enig med politimesteren.

- Jeg er 100 procent enig i den udlægning. Grønlands lovgivning på færdsel og udlændingeområdet er forældet og skal opdateres. Ansvaret for at gøre de opdaterede lovgivning gældende i Grønland ligger hos Naalakkersuisut, siger Aaja Chemnitz Larsen.

- For eksempel er der 14 forskellige områder på transportsområdet, som ikke er løftet. Når den danske regering løfter lovgivningen i for eksempel færdselsområdet, så følger Grønland ikke med, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Når Grønland vil implementere lovgivning indenfor justitsområdet, så skal Grønland anmode om det til den danske regering, da området endnu ikke er hjemtaget.

Her er samtykkelovgivningen et godt eksempel, påpeger folketingsmedlemmet. Samtykkelovgivningen blev vedtaget og blev gældende i Danmark sidste år. Grønland var hurtig på aftrækkeren og arbejder allerede på at gøre lovgivningen gældende her i landet ved at Naalakkersuisut har anmodet Danmark om, at lovgivningen skal implementeres her.

Folketingsmedlemmet påpeger også, at den danske regering kunne spørge Grønland, om Grønland vil være med til at implementere ny lovgivning, når lovene er vedtaget i Danmark.

De venter begge på hinanden

Et eksempel på den del af færdselsloven, som ikke gælder i Grønland er syn af biler.

Et andet eksempel er syning af biler. Der er ikke blevet synes biler i Grønland de sidste 23 år. Grønlandske køretøjer blev sidst synet i 1999. Ved bilsyn skal køretøjet undersøges for at sikre, at bilen er sikker og ikke udgør fare i trafikken.

- Jeg synes det er vigtigt, at biler eksempelvis bliver synet. Siden det stoppede er kontakten mellem de grønlandske og danske myndigheder helt gået i stå om sagen, og så er der ikke sket yderligere.

- Jeg mener, at Danmark venter på Grønland, mens Grønland venter på Danmark. Og her har Grønland størst interesse i at opdatere lovgivningen, mens Danmark er stærkest i den administrative del, påpeger Aaja Chemnitz Larsen.

Hun opfordrer Naalakkersuisut til at tage fat, så færdselsloven kan følge med den danske:

- Jeg har udtømt alle mine muligheder. Og mulighed for opdateringen er strandet hos os, altså hos Naalakkersuisut, der skal presse på for at kunne følge med lovgivningsmæssigt. Naalakkersuisut skal i gang med at lave en prioriteringsliste på forældet lovgivning, og arbejde sig frem til et løft, siger hun.