Formand raskmeldes og genoptager møder

Efter at være testet positiv med coronavirus i Danmark genoptager formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA), nu sine møder efter nogle dages sygemelding.

Det oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

I denne uge holder formanden møde med statsminister Mette Frederiksen, og senere på ugen holder han møde med den britiske minister for international handel, Ranil Jayawardena, og Storbritanniens ambassadør i Danmark, Emma Hopkins.

Det bliver ikke oplyst, hvad Múte B. Egede skal tale med Mette Frederiksen om.

Mødet med briterne formodes at handle om forhandlingerne om en handelsaftale med landet, efter at Storbritannien har forladt EU. Forhandlingerne om en handelsaftale har stået på igennem flere år, og den er vigtig i forhold til at sikre grønlandsk eksport af blandt andet rejer, som der er et stort marked for i Storbritannien.

Mens at formanden er raskmeldt, så har et andet medlem af Naalakkersuisut fået corona. Det drejer sig om naalakkersuisoq for sociale anliggender, arbejdsmarked og indenrigsanliggender, Mimi Karlsen (IA), der skriver i en Facebook-opdatering, at hun går i isolation efter en positiv test.