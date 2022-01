Múte smittet med corona

Merete Lindstrøm Torsdag, 13. januar 2022 - 12:51

Så blev det landets regeringsleders tur til til at blive ramt af corona, ligesom mange andre af landets borgere. Múte B. Egede opholder sig i Danmark hvor han skulle deltage i Dronningens jubileumsarrangement og afholde møder med blandt andre statsminister Mette Frederiksen.

Det fremgår af et Facebook opslag som i skrivende stund er kommenteret af mere end 200 personer.

- Jeg har fra i dag udsat alle mine møder under min rejse efter en pcr-test har vist, at jeg er smittet med corona. Lige nu er jeg sløj, men har det heldigvis okay trods omstændighederne.

Jeg ønsker jer alt det bedste - God dag, lyder den kortfattede besked.

Selvstyrets kommunikationschef henviser til Facebook opslaget og har ikke yderligere information om situationen.

Selvstyret har efterfølgende oplyst i en kort pressemeddelelse at:

- Múte Bourup Egede er på tidspunktet i Danmark for at holde møde med statsminister Mette Frederiksen. Planen var også at han skulle deltage til Dronning Margrethes 50-års jubilæum som regent samt holde møder med flere udenlandske ambassadører. Møderne er udskudt til han er raskmeldt.