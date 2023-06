Hun forlader DGH uden et job i baghånden: -Ville jeg normalt ikke gøre

Anders Rytoft Mandag, 12. juni 2023 - 15:06

- Jeg er ved at være en moden kvinde, som har en sikkerhed i mine erfaringer og kompetencer.

Sådan lyder det fra Nauja Bianco, der - selvom hun stopper som direktør for Det Grønlandske Hus i Odense uden at have et job i baghånden - ikke frygter udsigten til potentielt at stå uden for arbejdsmarkedet. I hvert fald for en stund.

LÆS OGSÅ: DGH i Odense: Nauja Bianco stopper som direktør

- Det handler også om at give sig selv mulighed for at stoppe op og tænke over, hvad der er vigtigt for en, siger hun.

Nauja Bianco har valgt at sige op, fordi hun bor i København med sine tre børn på henholdsvis 13, 16 og 18 år, mens arbejdet ligger i Odense. Det spiller ikke sammen, når man både vil give sig selv 100 procent som nærværende mor og ditto leder, forklarer hun.

Slet ikke typen

Og tilføjer, at selvom corona har lært os rigtig meget i forhold til, at man godt kan arbejde på afstand, så er der en del personaleledelse og behov for fysisk nærhed.

- Det kan være en udfordring, når jeg ikke bor lige i nærheden.

Nauja Bianco forklarer, at det er første gang, hun begiver sig ud i at sige op uden at have et alternativ.

- Det er jeg slet ikke typen, der normalt gør. Jeg har selvfølgelig en idé om, hvad jeg kunne tænke mig. Grønland og Arktis er den røde tråd i alt, hvad jeg har lavet. Det er der, jeg har mine spidskompetencer bredt set, siger hun og forklarer, at hun dybest set er nysgerrig efter at facilitere samarbejde.

- Jeg har en ret bred profil, det er en luksus, kan man sige.

Savner altid Grønland

Til spørgsmålet om, hvorvidt Nauja Bianco planlægger at vende tilbage til Grønland, svarer hun:

- Grønland er ikke udelukket, men det er nok udelukket lige her og nu. Mine børn er ved at være store, men jeg har lige en to til tre år endnu, hvor de har brug for en fast ramme, og at jeg udgør den faste ramme.

- Jeg savner altid Grønland, og jeg har aldrig været decideret afvisende i forhold til at komme tilbage.