Forkølet Ukaleq springer løb over

Fredag blev det til en 94. plads ved årets første World Cup i Østrig, og dermed kom skiskytten ikke videre til jagtstarten ved stævnet.

Efter stævnet er atleten blevet ramt af en forkølelse, og derfor springer hun et junior-løb over, som hun ellers skulle have løbet i Italien i denne uge, oplyser Grønlands Skiskytterforbund.

Forbundet fortæller, at Ukaleq Slettemark ligger godt til på ranglisten over løbere, der kæmper om en plads ved vinter-OL i Beijing, der finder sted i februar 2022.

- Hun har et snit på 61,68 punkter, hvilket placerer hende på en foreløbig 7. plads blandt de løbere, som kæmper om et wildcard til OL. Det var særlig de to gode løb til IBU cup i Sverige og Norge, hvor hun placerede sig som nr. 7 og 14, som forbedrede hendes punkter med ca. 30 points, oplyser forbundet i en meddelelse.

Skal løbe fire løb i Slovakiet

Det er de ti første på ranglisten, der kan få et wildcard til vinter-OL.

Kampen er dog ikke slut endnu, da det er muligt helt frem til midten af januar at score points, hvilket betyder, at dårligere placerede løbere stadig kan passere Ukaleq Slettemark ranglisten.

Derfor vil skiskytten efter nytår løbe fire kvalifikationsløb i Slovakiet, selv om OL-pladsen lige nu synes relativt tryg.

Atleten skal tilbringe julen og nytåret i Livigno i Italien i 1700 meters højde for at vænne sig den højde, der skal konkurreres i til OL og det senere junior-VM i Utah, USA, til marts.