Sådan skal du forholde dig til coronavirus

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 03. marts 2020 - 15:28

Med 11 bekræftede smittede i Island og ti i Danmark, er coronavirus kun en flyvetur væk, før den når til Grønland. Og mens krydstogtsæsonen kommer tættere på med hastige skridt, så må epidemikommissionen erkende, at det kun er et spørgsmål om tid, før virusset også når Grønland.

Sermitsiaq.AG har fået henvendelser vedrørende coronavirus og om, hvordan befolkningen skal forholde sig til udbruddene i andre lande.

Kan man egentlig blive smittet ved at modtage pakker fra Kina? Og hvordan kan man undgå smitte? Det kan du læse mere om senere i artiklen.

Fakta om coronavirus Coronavirus er en familie af virus, der kan give milde forkølelser, men også alvorlige infektioner i luftvejene. Virusset blev opdaget i den kinesiske provins Hubei, hvor en person blev bekræftet smittet tilbage i december 2019. Siden har det spredt sig til mere end 70 lande. 80 procent af de smittede får milde symptomer, som ikke kræver indlæggelse. Ældre og svækkede med kroniske sygdomme får alvorligere sygdomsforløb. Dødeligheden ligger på omkring to procent.

Sådan forholder du dig

Sermitsiaq.AG har valgt at gengive flere af landslægeembedets informationer herunder. Interesserede læsere kan læse mere på landslægeembedets hjemmeside.

Hvordan smitter det?

- Udbruddet spreder sig ved person-til-person smitte. Smitte sker hovedsageligt ved direkte dråbespredning fra nys eller host eller ved indirekte kontakt via sekret fra hænder. For andre typer coronavirus, som fx SARS-CoV og MERS-CoV, er det velkendt, at der ses smitte ved tæt kontakt til syge personer.

- Smittevejene er endnu ikke helt afklaret, men undersøgelser peger på, at det er personer med tegn på sygdom i luftvejene, der er årsag til langt størstedelen af nye tilfælde.

Skal jeg bruge maske i lufthavne og på rejser?

- Nej. Der ingen grund til at bruge et mundbind eller en maske, når man fx er i en lufthavn eller rejser uden for Grønland.

Sådan kan man undgå coronavirus

Ligesom mange andre vira og bakterier, kan man gøre meget for at undgå smitte af coronavirus.

Her er tre gode råd til, hvordan man kan undgå smitte: