Forhandlinger med UK går ind i afgørende fase

Merete Lindstrøm Torsdag, 27. januar 2022 - 17:46

Efter et møde torsdag den 27. januar mellem den britiske ambassade i København og Formanden for Naalakkersuisut Muté Bourup Egede oplyser naalakkersuisut, at de bilaterale forhandlinger om en frihandelsaftale i mellem UK og Grønland nu kan påbegyndes.

- Handelen mellem UK og Grønland har skabt indtægtsstrømme og arbejdspladser i begge lande. Vi er derfor glade for at kunne arbejde på at sikre, at de handelsøkonomiske relationer kan fortsætte, siger formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede efter mødet.

Formålet med en aftale er, at reducere eller fjerne UK’s toldafgifter på grønlandske fisk- og skaldyrsprodukter, når produkterne bringes ind i UK.

Der har været mere uformel dialog mellem de to lande siden det stod klart at Storbritannien skulle forlade EU. Men nu er Storbritannien klar til at fremsætte et konkret udkast til deres krav til en aftale, ligesom Grønland har sendt et udkast til en handelsaftale til Storbritannien i 2020.

Optimistik om aftale i år.

Nu skal banen kridtes op, så begge hold kender spillereglerne, og så kan forhandlingerne for alvor begynder på embedsmandsplan med møder omkring en gang om måneden den kommende tid.

Det oplyser departementschef i Departementet for Udenrigsanliggender, Mininnguaq Kleist, som mener der er grund til optimisme.

- Vi kan håbe på, at vi ikke er så langt fra hinanden når vi får deres udkast indenfor den nærmeste fremtid, og så måske få en aftale på plads i år. Men den slags forhandlinger kan også trække ud, siger departementschefen til Sermitsiaq.AG.

Den bilaterale frihandelsaftale mellem UK og Grønland vil blive Grønlands første handelsaftale.