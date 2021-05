Frihandelsaftale: Storbritannien vil endnu ikke danse med Grønland

Redaktionen Søndag, 23. maj 2021 - 10:23

Briterne vil endnu ikke danse med grønlænderne. Grønland står tilsyneladende langt nede på listen over lande, Storbritannien prioriterer og har tid til at få lavet en frihandelsaftale med, skriver avisen Sermitsiaq.

Efter at have forladt EU ved årsskiftet er Storbritannien i gang med at skabe handelsaftaler med lande verden over.

- Der kan gå måneder, før Storbritannien er klar til at indlede forhandlinger med Grønland. Vi har ikke krav på en handelsaftale med Storbritannien. Det er først, når Storbritanniens siger, at nu kan vi gøre det, at der sker noget, siger Mininnguaq Kleist, chef for Grønlands EU-repræsentation i Bruxelles til Sermitsiaq.

Topembedsmanden står i spidsen for selvstyrets lille stab, der har tekniske drøftelser med embedsmænd fra Storbritannien.

