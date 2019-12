Forhandlinger om miljø som vej til at drøfte sikkerhedspolitik i Arktis

Ud fra erfaringerne i Norge, Finland og Island anbefaler DIIS, at man tager stilling til følgende seks punkter i kongerigets arktiske strategi:

1. For at bevare stabilitet selv om spændingerne i Arktis stiger, bør Rigsfællesskabet sammen med de øvrige nordiske lande arbejde for gennemsigtighed og forudsigelighed. Der bør etableres militære tillidsskabende foranstaltninger i Arktis.

2. For at bevare kontrollen og håndtere de tidlige faser af en militær krise bør kongeriget opbygge tilstrækkeligt med arktiske kapaciteter for ikke at være for afhængig af USA og NATO.

3. Kongeriget bør definere klare retningslinjer for, hvor og hvornår USA og NATO kan have militære aktiviteter på Kongerigets område. Det bør også omfatte, hvilken type aktiviteter, der er tale om.

4. Selvom der ikke er opbakning til at Arktisk Råd skal befatte sig med sikkerhedspolitiske og militære spørgsmål, så er der opbakning til et særligt forum eller en særlig mekanisme. Kongeriget kunne her - på lignende vis som med Ilulissat-erklæringen - gå foran i disse bestræbelser ved at bakke op om et finsk initiativ om et arktisk topmøde, der kan omhandle miljø, men også sikkerhedspolitik.

5. Kongeriget bør afsøge mulighederne at etablere en Arktisk Investerings Bank eller Fond til at sikre alternativ finansiering af udvikling i Arktis, f.eks. når det gælder infrastruktur. Sammen med de øvrige nordiske EU-lande bør man arbejde for EU-midler til dette.

6. Udvekslingen af informationer om de tre supermagter mellem de nordiske arktiske stater bør styrkes. Dette gælder ikke mindst mellem Island og Rigsfællesskabet efter genåbningen af USA's base i Keflavik. For selvom USA er nærmeste partner, så flugter stormagtens interesser ikke nødvendigvis med de små arktiske staters interesser.