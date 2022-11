Forhandlinger i gang: Lammes flytrafikken fra fredag?

Thomas Munk Veirum Onsdag, 30. november 2022 - 11:55

Tirsdag klokken 12 indledte kabinepersonalets fagforening FPU og Air Greenland forhandlinger i Forligsinstitutionen i Danmark.

Institutionen skal hjælpe de to parter med at blive enige om en overenskomst for at undgå en faglig konflikt.

FPU har varslet konflikt fra på fredag, hvis ikke der er fundet en løsning. Hvis konflikten bryder ud, vil Air Greenland blive nødt til at aflyse alle afgange. Det har selskabet tidligere meldt ud.

Timingen for strejken har lagt et stort pres på Air Greenland, da den kommende juletid er en højsæson med mange passagerer.

Billetter kan refunderes eller udskydes

Sermitsiaq.AG har onsdag forsøgt at få en kommentar fra FPU, men fagforeningen ønsker ikke at udtale sig om, hvordan det går med forhandlingerne i Forligsinstitutionen. Det samme er meldingen fra Air Greenland.

De to parter har tidligere fortalt, at uenighederne blandt andet drejer sig om, at Air Greenland ønsker mere fleksibilitet i planlægningen af arbejdet, og har til gengæld for det tilbudt medarbejderne en lønforhøjelse. Tilbuddet er dog ikke tilstrækkeligt, lyder det fra fagforeningen.

LÆS OGSÅ: Air Greenlands kabinepersonale varsler strejke 2. december

Skal man ud at rejse fredag, skal man altså holde godt øje med meldinger fra Air Greenland. Har man ikke nerver til det, så har Air Greenland åbnet op for fleksibilitet på de solgte billetter, således at man kan udskyde sin rejse, hvis man har købt billet til 2. december frem til 16. december.

- Hvis kunder har en rejse i perioden 2. december - 16. december 2022, er det allerede nu muligt at få ændret sin billet til en anden dato, skriver Air Greenland på sin hjemmeside. Her står der også, at det er muligt at få refunderet sin billet.