Air Greenlands kabinepersonale varsler strejke 2. december

Merete Lindstrøm Torsdag, 24. november 2022 - 12:18

Forligsinstitutionen har indkaldt Air Greenland og Flyvebranchens Personale Union (FPU) til forhandlinger på tirsdag om kabinepersonalets nye overenskomst, efter at FPU har udsendt andet strejkevarsel.

Hvis ikke parterne når til enighed inden fredag den 2. december vil strejken blive en realitet og al passagerflyvning indstilles fra den dato, oplyser Air Greenland.

Forhandlingerne brød sammen i begyndelsen af november og i sidste uge har fagforeningen varslet strejke, hvis ikke der findes en løsning på konflikten. Nu er andet strejkevarsel kommet og en dato for hvornår den planlagte strejke går i gang, hvis ikke parterne bliver enige.

Håber på aftale inden

Både FPU og Air Greenland håber på en snarlig aftale for at undgå en julekonflikt.

- Hvis Air Greenland møder os med en anden indstilling, end de har gjort hidtil, er jeg sikker på, at vi kan blive enige og undgå konflikt i juletiden. Nu handler det om at minde hinanden om, hvorfor vi sidder rundt bordet. For at sikre medarbejdernes rettigheder i luftrummet og løse den vigtige opgave med at flyve mennesker til, fra og rundt i Grønland, udtaler Næstformand i FPU Anders Mark Jensen.

Direktør i Air Greenland Jacob Nitter Sørensen, er også fortrøstningsfuld.

- Jeg kan bekræfte om at vi er orienteret om at der er indgivet 2. strejkevarsel og at vi derfor er indkaldt til forligsinstitutionen. Vi håber selvfølgelig på at vi der kan komme frem til en forhandlingsløsning, siger han til Sermitsiaq.AG.

Dårlig timing

Jacob Nitter Sørensen har tidligere på ugen udtalt, at timingen for strejkevarslet er alt andet end tilfældigt i hans optik.

- Air Greenland er kritisk infrastruktur i Grønland, så når man vælger højtiderne, må det være for at lægge maksimalt pres på selskabet og samfundet, sagde direktøren tidligere på ugen.

Men det er simpelthen ikke rigtigt, mener næstformanden i FPU.

- Vi har netop varslet om strejke til den 2. december for at undgå det vigtige juleprogram. Det var Air Greenland, der ville have fredet sommermånederne og udskød forhandlingerne. Det er derfor, vi er endt i december. Men ifølge Air Greenland er der aldrig en passende tid, og de ønsker åbenbart at udskyde forhandlingerne for evigt, lyder svaret på kritikken.

En af de helt store knaster i forhandlingerne er ifølge FPU Air Greenlands krav om øget fleksibilitet fra medarbejderne.

-Vi ønsker at beskytte medarbejdernes frihed mod selskabets krav om større fleksibilitet. Air Greenland vil forkorte hvileperioderne og antallet af sammenhængende fridage. Det kan vi som fagforening ikke acceptere, siger Anders Mark Jensen.

- Med Air Greenlands krav er vi nødt til at sige fra over for den tilbudte lønpakke, der reelt betyder minusvækst for vores medlemmer. Man kan som arbejdsgiver ikke bede om mere uden at betale det tilsvarende, siger Anders Mark Jensen.

Kender ikke deres krav

Jacob Nitter Sørensen mener derimod, at prisen er den rigtige for øget fleksibilitet.

- Vi har et tilbud på bordet med realistisk lønstigning og ønske om øget fleksibilitet, fordi der historisk set er nogle begrænsninger for, hvordan vi kan planlægge medarbejdernes arbejdstid, siger Jacob Nitter Sørensen.

Han håber, at blive klogere på de specifikke krav fra FPU i forligsinstitutionen.

- Vi er jo faktisk ikke klar over, hvad der skal til for at vi kan blive enige. De har bare afvist det, vi er kommet med, derfor glæder vi os til at komme i forligsinstitutionen for at se, om vi kan komme videre.

Overenskomsten mellem Air Greenland og kabinepersonalet udløb allerede 31. december sidste år, og siden har parterne forhandlet om en ny.