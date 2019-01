Forfatningskommissionen: Stadig intet kommissorium

Walter Turnowsky Torsdag, 31. januar 2019 - 07:24

Da forfatningskommissionen skulle vedtages 2016 i efteråret, kunne det slet ikke gå hurtigt nok - i løbet af en weekend blev beslutningen hastet igennem Inatsisartut. Men nu ligger arbejdet stille – og har gjort det i over et år.

Det skriver AG.

Efter beslutningen i 2016 gik der så et halvt år inden kommissionen rent faktisk var nedsat.

Sidst på året 2017 gik arbejdet helt i stå, da den daværende formand for kommissionen, Vivian Motzfeldt (S) og daværende ansvarlig naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen (S) blev uenige om, hvem der kunne sidde i kommissionen. Arbejdet nåede aldrig for alvor at komme i gang igen inden der blev udskrevet valg.

Ved koalitionsdannelsen i maj, blev det så aftalt, at det ikke længere blot er medlemmer af Inatsisartut, der må være medlem af kommissionen. Den koalition holdt som bekendt ikke længe, så først da mindretalskoalitionen kom på plads i september, kunne arbejdet med et nyt kommissorium for alvor komme i gang. Nu var Naalakkersuisut blevet afhængig af Demokraterne, der hele vejen igennem ha været yderst kritisk overfor forfatningskommissionen.

I efteråret sendte Naalakkersuisut så det udkast i høring hos Inatsisartuts udvalg vedrørende forfatningskommissionen.

Ifølge formanden for udvalget, Anders Olsen (S), arbejder de stadig på at lave et endeligt svar.

- Vi er ikke færdige endnu, der er stadig enkelte spørgsmål, som vi skal have uddybende svar på, siger Anders Olsen til AG, og forklarer, at det blandt andet handler om sammensætningen af kommissionen og honorarspørgsmålet.

I beslutningen fra efteråret 2016 hedder det, at kommissionen skal præsentere et udkast til en forfatning indenfor tre år.

