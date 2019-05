Foreningen Grønlandske Børn: Afvis organisationen Sort Sne

Walter Turnowsky Onsdag, 29. maj 2019 - 13:07

Foreningen Grønlandske Børn går nu direkte ud og advarer mod organisationen Sort Sne, der lige nu forsøger at hverve medlemmer. I stedet bør man støtte kendte organisationer direkte, lyder opfordring.

Som Sermitsiaq.AG har beskrevet, så samler Sort Sne angiveligt penge ind, at de til udsatte børn i Grønland ved at forsøge at få virksomheder og privatpersoner til at tegne medlemskaber.

På hjemmesiden har man desuden påstået, at man havde et samarbejde med Foreningen Grønlandske Børn.

- Vi har intet at gøre med den organisation, der kalder sig Sort Sne. Jeg kan forstå, at der er en lang række bekymrende forhold, der knytter sig til organisationen og deres arbejde, blandt andet har de ingen godkendelse af Indsamlingsnævnet, siger Puk Draiby, generalsekretær i Foreningen Grønlandske Børn.

Hun anbefaler, at man afviser organisationen Sort Sne, hvis man bliver kontaktet.

I stedet for bør man støtte Foreningen Grønlandske Børn eller en anden anerkendt organisation, lyder opfordringen.

Efter Sermitsiaq.AG's afsløring i går, er henvisningen til Foreningen Grønlandske Børn nu fjernet fra Sort Snes hjemmeside.

Gråzone

Normalt kræver det en tilladelse fra Indsamlingsnævnet, hvis man samler penge ind.

Men manden bag Sort Sne, Anders Hjort Busk har til Sermitsiaq.AG forklaret, at han anser fremgangsmåden for lovlig, da han hverver medlemmer og ikke direkte samler penge ind.

Som udgangspunkt er det lovligt at hverve medlemmer til en hjælpeorganisation, men der er knyttet en række specifikke krav til dette. Det fremgår af Indsamlingsnævnets hjemmeside.

- Indsamlingsloven er ikke til hinder for, at der ved personlig eller telefonisk henvendelse hverves medlemmer til en hjælpeorganisation, såfremt der er tale om et reelt medlemskab, hvor medlemmet modtager en modydelse fra organisationen, f.eks. i form af adgang til organisationens generalforsamling eller andre medlemsydelser. Desuden skal medlemskabet være kendetegnet ved, at medlemsbidraget udgør et fast beløb, som dog kan være lavere for visse grupper af personer, f.eks. studerende og pensionister, står der.

Indsamlingsnævnet kan ikke kommentere konkrete sager, og kan således ikke umiddelbart tage stilling til, hvorvidt Sort Snes aktiviteter falder indenfor eller udenfor lovgivningen.

Sekretariatschef Eva Aaen oplyser dog til Sermitsiaq.AG, at Indsamlingsnævnet vil undersøge sagen, hvis nævnet modtager en anmeldelse af Sort Sne.

Foreningen Grønlandske Børn undersøger, hvorvidt den skal tage yderligere skridt i sagen.