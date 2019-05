Påstået indsamling til grønlandske børn har ingen godkendelse

Walter Turnowsky Tirsdag, 28. maj 2019 - 15:46

For tiden ringer en person til virksomheder i Grønland - angiveligt med det formål, at samle ind til grønlandske børn.

Der er dog en række ting ved foretagenet, der har hjemmesiden sortsne.dk, der virker mistænkeligt.

Indsamlingen er ikke godkendt i indsamlingsnævnet i Danmark, hvilket er lovpligtigt.

Derudover henviser den angivelige forening Sort Sne til Foreningen Grønlandske Børn. Her kan man imidlertid intet til dem.

- Det er ikke nogen vi samarbejder med. Vi har netop hørt om det, men vi kender dem ikke, siger sekretariatsleder Nike Berthelsen til Sermitsiaq.AG.

Sort Sne skriver ellers på hjemmesiden 'Venskabsaftale mellem erhvervsklub og Foreningen Grønlandske Børn er også en mulighed. Vi aftaler konkret, hvad og hvor meget erhvervsklubben støtter og hvad Foreningen Grønlandske Børn leverer den anden vej.'

Sermitsiaq.AG har ringet til det nummer, som Sort Sne ringer op fra for at få en forklaring.

En medarbejder melder sig og forklarer, at foreningen ikke har nogle samarbejdspartnere, men selv deler pengene ud. Konfronteret med formuleringen på hjemmesiden siger han, at der endnu ikke er noget samarbejde med Foreningen Grønlandske Børn, men at hans chef muligvis 'har noget i støbeskoen' og om ikke hans chef må ringe tilbage.

Hjemmesiden sortsne.dk er oprettet af Andreas Hjort Busk for ganske få dage siden, nemlig 22. maj.

Omtrent ti minutter efter den første samtale ringer Andreas Hjort Busk tilbage. Han forsøger at overtale Sermitsiaq.AG til at gennemføre et interview i morgen, men vi insisterer på at tale med ham her og nu.

- Hvordan kan det være, at det ikke fremgår af Indsamlingsnævnets hjemmeside, at I er godkendte?

- Vi har søgt om en godkendelse, så sagen er under behandling?

- Hvornår har I søgt om den?

- For omkring to og en halv måned siden.

- Det undrer mig, at I på hjemmesiden skriver, at I har et samarbejde med Foreningen Grønlandske Børn når foreningen intet kender til jer. Hvordan hænger det sammen?

- Det er en tastefejl. Den medarbejder der har skrevet det, har lavet en fejl, svarer Andreas Hjort Busk.

- Hvad skulle der i virkeligheden have stået?

- Vi tilstræber engang i fremtiden et samarbejde med Foreningen Grønlandske Børn.

- Hvad går pengene til, hvis jeg vælger at støtte jer?

- De går til psykologhjælp til børn i Grønland, til unge, der vil have en uddannelse i udlandet og til oplevelser i forskellige klubber.

- Har aftaler med psykologer?

- Ikke endnu, det arbejder vi på.

- Hvad med klubber?

- Det arbejder vi også på, vi er ret nystartet.

- Hvad med aftaler omkring en uddannelse?

- De penge går direkte til personen, siger Andreas Hjort Busk og fortæller, at der på et tidspunkt vil komme til en mulighed til at søge på hjemmesiden.

- Så I vil have pengene nu, men I ved ikke hvordan de skal deles ud. Hvordan hænger det sammen?

- Vi giver dem til nogle, som vi ved, mangler dem, lyder svaret.

- Du kan godt selv høre, at det lyder, som om det er et svindelnummer I har gang i, kan du ikke?

- Det kan jeg klart afvise.

Anders Hjort Busk er 14. maj i år ved Retten i Hjørring blevet erklæret konkurs med selskabet Bindslev Hotel IVS.

- Er det i virkeligheden det selskab du samler ind til?

- Det kan jeg klart afvise.

- Så hvis jeg ringer til Indsamlingsnævnet i morgen, så kan de bekræfte, at de behandler sagen?

- Det skulle de meget gerne.

Jeg beder om at få tilsendt ansøgningen om en indsamlingstilladelse. Da jeg opgiver mailadressen, har Andreas Hjorth Busk mere end almindelig svært ved at stave til 'Sermitsiaq'.

Der kommer imidlertid ikke nogen dokumentation for en ansøgning. I stedet for kommer der pludselig en helt ny forklaring i mailen.

- Vi indsamler ikke penge, men tilbyder medlemskaber, som bliver uddelt til projekter i Grønland, hedder det i mailen

- Derfor skal man ikke have en Indsamlingsgodkendelse, da det udelukkende er medlemskaber der sælges.

- Projektet er til hjælp for grønlanske børn og vi mener ved et medlemskab at kunne støtte dette formål.

- Hvem vi støtter kommer an på medlemmer.

- Jeg har ringet til 100, for at teste mit koncept og se hvordan dette ville gå før jeg henvendte mig til dem som skulle have støtten.

Kort efter ringer telefonen igen.

Andreas Hjorth Busk fastholder, at ‘der ikke er noget galt i' at tegne medlemskaber.

- Så du vil have medlemskaber, hvor folk skal betale penge, men du har ikke nogle projekter, du kan støtte?

- Det vil jeg ikke udtale mig om.