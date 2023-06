Fond donerer MR-scanner: Mimi Karlsen udtrykker stor taknemmelighed

Anders Rytoft Fredag, 30. juni 2023 - 15:47

- På sundhedsvæsenets vegne vil jeg gerne udtrykke stor taknemmelighed over for Kirsten og Freddy Johansens Fond for den gavmilde donation.

Sådan lyder det fra Mimi Karlsen, naalakkersuisoq for sundhed.

Hendes udtalelse kommer efter, at fonden har doneret en MR-scanner, som ifølge Departement for Sundhed vil medføre bedre forebyggelse, tidlig diagnostik og efterfølgende optimeret behandling for patienter i Det Grønlandske Sundhedsvæsen,

- Der er ingen tvivl om, at en ny MR-scanner vil gøre en forskel og forbedre livskvaliteten for mange mennesker i landet, siger Mimi Karlsen.

Nutidig standard

MR-scanning er særligt velegnet til at vise hjernen og rygmarven, men også de bløddele i og omkring de store led – for eksempel skulder og knæled. En opdatering af MR-scanneren er ifølge Mimi Karlsen afgørende, da det er et vigtigt diagnostisk værktøj i et moderne sundhedsvæsen.

- Der har i en periode været stort behov for at få en ny MR-scanner på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Med en helt ny MR-scanner kommer sundhedssystemet i forreste række, når det gælder billeddiagnostisk udstyr og sundhedsvæsenets samlede kapacitet styrkes til at håndtere og sikre hurtigere udredning af patienter, siger naalakkersuisoq.

Hun tilføjer:

- Ved at matche apparatur til nutidig standard og udbygge samarbejdet med Rigshospitalet i København vil vi kunne levere bedre diagnostik og på sigt scanne flere patienter lokalt uden transport til Rigshospitalet.

Akutpakken

Tilbage i januar kunne Mimi Karlsen oplyse, at hun havde fået Finans- og Skatteudvalgets godkendelse til nye forbedringer af sundhedsvæsenet i form af en akutpakke.

Den indeholdt blandt andet penge til netop en ny MR-scanner, som skulle være klar til brug i løbet af dette forår. Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra departementet, om det betyder, at der inden længe er to nye MR-scannere på Sana.

Departementet for Sundhed oplyser, at yderligere information følger, når datoen for indvielsen af den nye MR-scanner, doneret af fonden, ligger fast.