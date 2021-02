Folkekære Anthon fyldte 102 år

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 22. februar 2021 - 13:00

Flaget blev hejst på alderdomshjemmet 'Unganartoq' søndag morgen for at fejre den pensionerede selvstændige kioskejer, Anthon Geislers, imponerende 102-års fødselsdag.

- Det var en herlig dag. Jeg huskede tilbage på de mange år som erhvervsdrivende, for jeg var meget glad for mit arbejde, siger Anthon Geisler til Sermitsiaq.AG.

Han valgte at blive pensioneret som 101-årig sidste år, efter at have drevet kiosken, Illumiut Kiosk, i en menneskealder, og nu bor han på alderdomshjemmet 'Unganartoq'.

- Jeg havde slet ikke troet på, at jeg skulle drive kiosken i så mange år. Jeg har nydt at arbejde, hvor jeg var i stand til at klare mig selv. Tilbage i 1952 flyttede jeg til Ilulissat, hvor jeg troede, at jeg skulle arbejde i et år, og så vende tilbage til København efter det, fortæller han.

Elsker sin udsigt

- Men nu er jeg flyttet til alderdomshjemmet, og jeg er blevet behandlet meget godt af beboerne og personalet. Det er dejligt at bo her, hvor jeg har en god udsigt mod Qeqertarsuaq og Aamaruutissat, lyder det fra Anthon Geisler.

Alderdomshjemmet 'Unganartoq'

Hans fødselsdag blev startet med salmen 'Nersortigu Qilammiu' klokken 09.00, efter det bød dagen på kaffemik, frokost med stegt får med brune kartofler, sovs og broccoli, dessert med is, cocktail frugt, flødeskum med karamelsovs, præcis, som han ville have det.

Om eftermiddagen kom et kor og sang 'Naasunnguatut Illit' for fødselaren og folkeskolebørn kom med blomster, efter de havde indsamlet penge ved at sælge sælkød, oplyser leder af alderdomshjemmet Rachel Reimer Jensen til Sermitsiaq.AG.

Frem og tilbage til lufthavnen

- Anthon Geisler er en person, som er meget venlig, som alle elsker at være sammen med. Han har en virkelig god forstand, da han har drevet sin kiosk i så mange år. Man kan mærke det, da han har en meget god hukommelse, siger hun.

- Det var en særlig dag for alle, hvor alle hans venner og bekendte kom til kaffemik. I dag ligner alderdomshjemmet et blomsterbutik, da han har fået så mange blomster, og han har selvfølgelig også fået masser af chokolade som gave, fortæller Rachel Reimer Jensen.

Anthon Geisler elsker at køre rundt med bil, derfor blev han kørt frem og tilbage til lufthavnsvejen af sit oldebarn.

Han fik tildelt fortjenstmedalje Nersornaat i sølv i forbindelse med sin 100-års fødselsdag for to år siden.