101-årige Anthon: Nu tynger alderen

Noah Mølgard Torsdag, 20. februar 2020 - 11:09

- Jeg har stadig et godt helbred. Men jeg kan mærke, at det snart er på tide, at jeg stopper med at arbejde. Det er noget, som jeg har overvejet i længere tid, men det må snart være på tide at gøre noget ved det, siger Anthon Geisler fra sit hjem.

Han passer sit eget hjem, hvorfra han klarer forskellige praktiske ting til sin kiosk om formiddagen. Han passer selv sin kiosk fra klokken 14 til klokken 21.

- Jeg holder åbent alle ugens dage. Jeg gør ikke stort ud af min fødselsdag i år. Det blev fejret stort, da jeg fyldte 100 sidste år. Men jeg regner med at give mig selv en fridag på min fødselsdag, siger Anthon Geisler, der på sin 100 års fødselsdag fik fortjenstmedaljen Nersornaat i sølv.

Læs andre navnenyheder i avisen AG – få den digitalt herunder: