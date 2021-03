Folk tør ikke anmelde korruption

Merete Lindstrøm Mandag, 22. marts 2021 - 07:40

I Global Corruption Barometer 2020’s konklusioner fra Grønland, kan man læse, hvad befolkningen mener om magtmisbrug og korruption her i landet. Blandt andet fremgår det at en stor del af befolkningen mener, det er svært at anmelde mistanker om korruption, fordi vi lever i små tætte samfund hvor ”alle kender alle”.

Om undersøgelsen Undersøgelsen bygger på 707 telefoninterviews med et repræsentativt udsnit af den grønlandske befolkning. Spørgeskemaet til undersøgelsen følger Transparency International’s standard for den globale undersøgelse med enkelte tilretninger. Interviews er gennemført af HS-Analyse i perioden oktober-november 2020. Fordelingen af respondenterne på baggrundsvariablerne (mand/kvinde, aldersfordeling, by/bygd, regioner, arbejde/erhverv) ligner den reelle fordeling blandt hele befolkningen. Det er rimeligtat antage, at de sammenhænge, som findes i rapporten, er gældende for hele den grønlandske befolkning. Der har været mulighed for at vælge at blive interviewet på grønlandsk eller dansk. 90% har valgt at blive interviewet på grønlandsk.

Et af spørgsmålene til de 707 respondenter er, hvad de mener er årsag til, at flere sager om magtmisbrug ikke bliver indberettet. Rapporten konkluderer er der hovedsageligt er tale om tre årsager.

Folk er bange for konsekvenserne (28%),

Manglende viden om hvor man skal indberette (25%)

Folk kender hinanden for godt (21%).

Transparency International Greenland mener, at netop fordi det grønlandske samfund består af flere små tætte “alle-kender-alle-samfund”, så er der behov for at oprette tilgængelige kendte trygge muligheder for at anmelde korruption.

Der er brug for at skabe en tillid til, at det gør en forskel at anmelde korruption. Her må de enkelte arbejdspladser og kommuner gerne i samarbejde med enkeltpersoner og civilsamfund vedtage åbne og kendte veje til at anmelde korruption.

63 procent ved ikke hvordan

Til gengæld er der stor enighed om at alle kan gøre noget og langt de fleste vil føle sig forpligtet til at gøre noget hvis der er mistanke om korruption.

Kilde: Transparency International Greenland

Men det er ikke så ligetil, viser undersøgelsen. 40 procent mener, at det ikke er generelt accepteret at anmelde korruption i vores samfund, og mere end 60 procent ved ikke, hvad de skal gøre, eller hvor de skulle henvende sig for at anmelde korruption.

TIG anerkender, at der er ofte meget på spil ved at anmelde korruption, og at det kræver tillid og tryghed for at gøre det.

- En start er under alle omstændigheder at begynde at italesætte emnet indbyrdes og at synliggøre, at rigtigt mange ønsker at gøre noget ved det. Vi vil arbejde for, at det bliver mere synligt, hvordan korruption kan anmeldes, lyder det i rapporten.

Det hjælper at anmelde

Helt konkret er der brug for at oprette tilgængelige kendte trygge muligheder for at anmelde korruption, og for at folk ved at det hjælper, hvis de gør det.

- Der er brug for at skabe tillid til, at det gør en forskel at anmelde korruption. Her må de enkelte arbejdspladser og kommuner gerne i samarbejde med enkeltpersoner og civilsamfund vedtage åbne og kendte veje til at anmelde korruption, mener TIG

I rapporten kommer TIG med en række anbefalinger til at forbedre befolkningens syn på korruption.

Grønland tiltræder FN’s konvention mod korruption

Arbejdspladser sørger for, at Grønland får stærke og synlige whistleblowerordninger og bedre beskyttelse af whistleblowere

Offentlige myndigheder og virksomheder skal kommunikere deres antikorruptionspolitik tydeligt ud til deres medarbejdere

Det offentlige forestår en oplysningskampagne for synliggørelse af hvad korruption er og hvor korruption kan anmeldes

Arbejdspladser medtager sexisme som et fokuspunkt når antikorruptionspolitikker opdateres og udformes

Alle folkevalgte er opmærksomme på transparens i deres beslutningsprocesser, både for at minimere magtmisbrug, men også for at synliggøre, så der ikke er plads til tvivl