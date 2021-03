Befolkningen har ikke tillid til politikerne

Merete Lindstrøm Fredag, 19. marts 2021 - 11:50

For anden gang er Grønland med i Global Corruption Barometer, som laves af Transparency International på verdensplan for at klarlægge befolkningen holdning til korruption. Første gang det, skete var i 2016.

Om undersøgelsen Undersøgelsen bygger på 707 telefoninterviews med et repræsentativt udsnit af den grønlandske befolkning. Spørgeskemaet til undersøgelsen følger Transparency International’s standard for den globale undersøgelse med enkelte tilretninger. Interviews er gennemført af HS-Analyse i perioden oktober-november 2020. Fordelingen af respondenterne på baggrundsvariablerne (mand/kvinde, aldersfordeling, by/bygd, regioner, arbejde/erhverv) ligner den reelle fordeling blandt hele befolkningen. Det er rimeligtat antage, at de sammenhænge, som findes i rapporten, er gældende for hele den grønlandske befolkning. Der har været mulighed for at vælge at blive interviewet på grønlandsk eller dansk. 90% har valgt at blive interviewet på grønlandsk.

Det er TIG, som er afsender på undersøgelsen i Grønland, og som har fået den gennemført her.

Forkvinde for Transparency International Grønland (TIG), Birita Í Dali, er glad for at Grønland endnu engang er med i undersøgelsen.

- Jeg synes, det er virkelig vigtigt at få lavet de her undersøgelser for at have fakta for Grønland på området. Vi kan jo af gode grunde ikke måle, hvor meget korruption der faktisk er, men denne undersøgelse er anerkendt internationalt, som et redskab til at klarlægge befolkningens opfattelse af korruption, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Det handler om folks opfattelse

Et af spørgsmålene i undersøgelsen går på, hvor stor tillid der er til, at udvalgte grupper forsøger at gøre et godt stykke arbejde og handle retfærdigt.

Her svarer 47 procent, at de har tillid til Naalakkersuisutog de ansatte i Selvstyret mens 50 procent svarer, at de har ingen eller kun lidt tillid.

Uanset hvor meget eller hvor lidt magtmisbrug, korruption og nepotisme der i virkeligheden er, så er det et problem, at befolkningens opfattelse er, at det foregår, mener Birita Í Dali.

- Vi mener, at det er et grundlæggende demokratisk problem, når så mange mener, at de folkevalgte misbruger sin magt. Generelt er det sundt for et demokrati med lidt skepsis over for politikerne, men når det handler om opfattelsen af magtmisbrug, så mener vi, at vi har et større problem.

Birita í Dali påpeger, at i korruptionssammenhæng kan det have den konsekvens, at når man som borger har den opfattelse at politikere misbruger sin magt, så kan det berettige, at man selv kan gøre det. Transparency International Greenland mener, at politikerne skal være rollemodeller og gøre hvad de kan for, at for borgerne ikke skal være af den opfattelse af misbrug af magt er okay

Ingen går fri

Et af undersøgelsens vigtigste spørgsmål handler om respondenternes opfattelse af, hvor mange i forskellige grupper, der misbruger magten.

Kilde: Transparency International Greenland

Der tegner sig det samme billede for Naalakkersuisut som for Inatsisartut. Kun få procenter mener, at ingen af Naalakkersuisut (7 procent) og Inatsisartut ( 9 procent) er involveret i magtmisbrug. Over halvdelen af respondenterne mener, at der er nogle i Naalakkersuisut og Inatsisartut, der misbruger sin magt. Og en del af respondenterne mener, at de fleste af Naalakkersuisut (16 procent) og Inatsisartut (14 procent) misbruger sin betroede magt for egen vindings skyld.

- Vi synes ikke der er nogen der går fri i det her resultat, siger forkvinden.

Håber på selvrensagelse

Hun forklarer, at resultaterne skal bruges i det videre arbejde og i dialogen med beslutningstagere her i landet om de udfordringer, der er med befolkningens tillid til magthaverne.

- Vi håber, at alle politikere vil se på resultaterne og finde tid til selvransagelse, siger hun.

I undersøgelsen kommer TIG med en række anbefalinger for at forbedre befolkningens opfattelse af korruption blandt magthaverne. En af dem går på at alle folkevalgte er opmærksomme på transparens i deres beslutningsprocessor både for at minimere magtmisbrug men også for at synliggøre, så der ikke er plads til tvivl.