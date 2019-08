Folk er bekymret for ustadigt vejr og tab af havis

Walter Turnowsky Tirsdag, 27. august 2019 - 09:16

Halvdelen af befolkningen mener, at klimaforandringerne vil skade folk i Grønland, mens kun 15 procent mener, at de vil have positive virkninger. Det viser en undersøgelse, som et internationalt forskerhold med deltagelse fra Ilisimatusarfik har foretaget for Greenland Perspective.

Undersøgelsen viser også, at det er de virkninger, som direkte berører deres hverdag, der bekymrer folk mest.

Således er flest bekymret for, at vejret bliver mere uforudsigeligt. Dernæst er det tabet og udtynding af havisen, smeltende permafrost, mere voldsomme storme og smeltende gletsjere, der vækker mest bekymring.

Måske ikke overraskende er det helt afhængigt af, hvor folk bor, hvad de frygter mest. Således dominerer bekymringen for tabet af havis i Nordgrønland (Avannaata Kommunia og Kommune Qeqertalik) og i Østgrønland. I blandt andet Sisimiut og Kangerlussuaq oplever man allerede i dag, hvad det betyder, når permafrosten tør. Så i Qeqqata Kommunia er det den største bekymring. I den vestlige del af Kommuneqarfik Sermersooq dominerer bekymringen for det uforudsigelige vejr, mens både storm og smeltende gletsjere er øverst på listen i Kommune Kujalleq.

646 personer i tilfældigt udvalgte byer og bygder over hele landet er i perioden juli 2018 til januar 2019 blevet interviewet af forskerholdet.