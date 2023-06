For første gang: GIF får forkvinde

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 06. juni 2023 - 08:50

Bolethe Stenskov har flere års erfaring indenfor idrætten, og nu er hun formand for Grønlands Idrætsforbund, GIF, som den første kvinde.

Bolethe Stenskov var næstformand i GIF, mens Nuka Kleemann var formand for idrætsforbundet. Efter Nuka Kleemann fratrådte som formand med øjeblikkelig virkning fra den 1. juni, har Bolethe Stenskov overtaget roret i bestyrelsen.

- Bolethe Stenskov har flere års erfaring indenfor idrætten og er i kraft af hendes position som næstforkvinde, nu tiltrådt som ny Grønlands Idrætsforbunds nye forkvinde. Bolethe Stenskov har flere års erfaring som frivillig og som leder indenfor Arctic Sports og Taekwon-do, skriver GIF.

Claus Nielsen bliver ny næstformand, mens suppleant Hans Frederik Olsen bliver nyt menigt medlem i bestyrelsen.

Takker for god og lang tro arbejde

GIF takker den netop afgåede formand, Nuka Kleemann i en pressemeddelelse. Nuka Kleemann har valgt at træde af som formand pr. 1. juni efter 20 års virke, da han skal blive departementschef i departement for uddannelse, kultur, idræt og kirke.

- I GIF har vi fokuseret på inklusion og mangfoldighed, og vi har arbejdet hårdt for at skabe lige muligheder for alle, der ønsker at dyrke idræt og det vil vi også fortsætte med fremadrettet. Jeg er stolt af, hvad vi har opnået sammen, Nuka, og du kan være sikker på, at vi vil fortsætte det gode arbejde, siger generalsekretær i GIF, Jonas Jensen og takker Nuka Kleemann for hans arbejde.