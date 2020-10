Fodbold: Ny assistent med stor dedikation

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 18. oktober 2020 - 15:08

Tidligere på ugen blev den tidligere landsholdsanfører Nukannguaq Zeeb præsenteret som ny assisterende træner for herrelandsholdet.

- Jeg har altid arbejdet på fremskridt i sporten, og jeg ser mit nye job som en mulighed for, at jeg kan gøre en forskel, så der sker yderligere fremskridt. Dér, hvor det vil mærkes, vil være, at jeg vil have en tæt kontakt med spillerne og klubtrænerne, så der er vedvarende træning hele året rundt, fortæller Nukannguaq Zeeb, der bor på Færøerne.

Spillerne skal gøre sig fortjent til udtagelse

Og han vil stille krav til spillerne.

- Spillerne skal gøre helhjertet indsats, hvis de vil i betragtning til landsholdet. Vi skal have scouts i de forskellige byer, som skal følge spillernes udvikling. Ingen spillere får gratis kampe på det grønlandske landshold. Man skal gøre sig fortjent, hvis man vil på holdet, påpeger Nukannguaq Zeeb.

Han siger, at han ikke har indstillet sin fodboldkarriere endnu:

- Jeg har trænet sammen med det færøske andendivitionshold, 07 Vestur, men jeg fik ikke lov til at deltage ved kampe på grund af internationale regler. Men jeg er stadig aktiv, og jeg er klar til at træde til på banen for landsholdet, hvis der er behov for det.

Færøerne kan være det første skridt

Som assistent skal han også give råd til de spillere, der vil udfolde sig andre steder end i Grønland.

- Færøerne kan være det første skridt for de grønlandske spillere, før man tager til Danmark. Her trænes der næsten dagligt, og jeg har allerede kontaktet flere spillere for at fortælle, at der er muligheder her. Jeg føler mig derfor klar til at tage ansvaret som assisterende landstræner, lyder det fra Nukannguaq Zeeb.

Landstræner Morten Rutkjær udtager denne måned sin første bruttotrup til landsholdet. Efter aflysningen af Island Games er der håb om at spille to kampe næste år, hvis corona-omstændighederne ellers tillader det.