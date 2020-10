Her er landsholdets nye assisterende træner

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 15. oktober 2020 - 11:10

Den tidligere anfører for det grønlandske herrelandshold i fodbold Nukannguaq Zeeb er blevet ansat som assisterende landstræner i landsholdet.

Det skriver fodboldforbundet KAK i en pressemeddelelse.

- Han skal med sin lokale erfaring være med til at løfte grønlandsk fodbold og være en god sparring i forhold til sit kendskab til grønlandsk fodbold og spillerne. Det var vigtigt for mig, at min assistent blev en grønlænder, og at denne var faglig dygtig, siger landstræner Morten Rutkjær.

Nukannguaq Zeeb bor i øjeblikket på Færøerne, og her vil han gå ad trænervejen.

Søger efter scouts

Morten Rutkjær er fortsat på udkig efter assistenter/scouts, der skal assistere ham i at se og følge landsholdsspillerne og talenterne ude i lokalområderne og klubberne i Grønland.

Nukannguaq Zeeb er ikke den eneste, der allerede er blevet tilknyttet landsholdet.

Grundig analyse af modstandere

Morten Rutkjær har nemlig ansat en 'FootballAnalyser' der skal analysere landsholdet, kommende modstandere og kampe og spillerne i Grønland. Det er den tidligere superligaspiller og UEFA A træner Morten Hamm.

- Denne funktion er vigtig for mig, så vi kan analysere spillerne tæt via video. Her vil jeg få yderligere redskaber til at gøre spillerne og landsholdet bedre. Det har stor betydning for den positive udvikling for grønlandsk fodbold, at der bygges et fundament op, at der er et stærkt team omkring landsholdet. Her er trænerne i klubberne vigtige men også det team og specialister der er omkring landsholdet, lyder det.

Landstræneren udtager sin første bruttotrup sidst i denne måned.