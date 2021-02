Fodbold: Landstræner ser fremgang fra spillerne

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 07. februar 2021 - 15:48

Morten Rutkjær blev ansat som grønlandsk landstræner august sidste år for herrelandsholdet i fodbold.

Målet for landsholdet for fodboldåret 20/21 var Island Games i Guernsey med 4-5 landsholdssamlinger, som forberedelse til Island Games. Disse landsholdssamlinger skulle primært foregå i Grønland og i Danmark.

- Desværre blev samfundet lukket ned og det har besværliggjort at vi kan samle landsholdet. Men spillerne overbevist mig om, at grønlandsk fodbold kan udvikle positivt. Spillerne har taget de ting vi har fortalt dem til sig, siger Morten Rutkjær til Sermitsiaq.AG.

- Vi ser virkelig store fremskridt, både hvad angår træningskultur, kommunikation og deres fysik. Spillerne har forbedret deres fysiske formåen væsentligt og jeg er sikker på, når vi når april, er spillerne, hvor vi gerne vil have dem fysisk, inden landsholdssamlingerne, fremhæver Morten Rutkjær.

Sigter efter venskabskampe

Hvis det hele flasker sig sammen, vil landsholdet på samling i maj i Grønland og juni i Danmark.

- Her kan vi arbejde taktisk og skabe et godt fundament for landsholdet. Spillerne får nye redskaber til at arbejde på banen, og vi kan gå i dybden med hvordan man arbejder sammen som hold og vi kan se spillerne an og vurdere om de er klar til spille venskabskampe mod klubhold, oplyser Morten Rutkjær.

Landskampe på standby

Dog er der en lang udsigt til landskampe, de er nemlig blevet sat på standby, siger landstræneren:

- Vi er dialog med andre lande, men det er ikke værd at sætte landskampe op, når der ikke må komme tilskuere til kampene. Derudover skal venskabskampe mod Grønland, ind i det forvejen pressede program, som landsholdene, i andre lande har. Så vi venter med disse til det hele åbner mere op.

Han er dog opsat på at møde andre lande.

- Jeg tænker faktisk ikke det gør noget, at landskampene pt. er på standby. Så har vi mere tid til at bygge det fundamentale op og få spillet holdet mere sammen, inden vi skal måle vores styrkeforhold mod andre nationer. Til samlingen i Danmark vil vi forsøge at matche spillerne mod nogle af de bedste hold i Danmark, siger Morten Rutkjær.

Efterlyser bedre faciliteter

Han peger på, at de fysiske rammer i Grønland må blive bedre.

- Lige nu kan spillerne træne seks måneder om året, og det var jeg forberedt på. Hvis man skal tage et afgørende skridt for Grønlandsk fodbold, så der jævnligt kan afholdes landsholdssamlinger og man kan udvikle spillerne maximalt, skal der bygges en overdækket hal til en 11 mands bane, hvor man kan træne hele året. Det ville gøre en kæmpe forskel og man giver spillerne optimale arbejdsbetingelser – både for de nuværende landsholdsspillere, men også til den unge som er på vej, lyder det fra landstræner for herrelandsholdet i fodbold.

Han skulle have været til Grønland og snakke med spillerne i denne måned, men da Grønland er lukket for indrejse, har han foreløbigt udskudt sin rejse til marts.