Flyrejsende: Markant stigning fastholdes

Redaktionen Mandag, 08. maj 2023 - 16:45

Air Greenland glæder sig over, at rejselysten er vendt tilbage blandt befolkning.

Det fortalte selskabet i sidste måned på baggrund af tal fra Grønlands Statistik, som viser, at der i løbet af årets to første måneder har været en stigning på 26 procent af flyrejsende til udlandet i forhold til samme periode i 2022. En markant stigning, som fastholdes, viser de nyeste tal fra Grønlands Statistik.

LÆS OGSÅ: Markant flere passagerer suser af sted gennem luften til udlandet

Flyrejsende til udlandet i årets tre første måneder var på 14.579 passagerer fra de seks udenrigslufthavne, hvilket er en stigning på 27,4 procent i forhold til året før. (Se tabel nedenfor).

Passagerer på rutefly Grafik af Grønlands Statistik

Opsparet rejsebehov

- Jeg tror, at mange af vores lokale rejsende har haft et opsparet rejsebehov efter to år med rejserestriktioner i Covid-19 perioden. Det rejsebehov har de meget nemmere kunne udleve i 2023, hvor Covid-19 restriktionerne ikke har fyldt, har Air Greenlands kommunikationschef Katja Vahl tidligere oplyst.

Tilbage i andet halvår af 2022 valgte Air Greenland at sænke prisen yderligere på Fly’n Sleep enkeltrejse-billetterne over Atlanten til 1.595 kroner. Et tilbud, som mange har valgt at købe.