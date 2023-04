Markant flere passagerer suser af sted gennem luften til udlandet

ANDERS RYTOFT Mandag, 10. april 2023 - 08:16

Flyrejsende til udlandet i de første to måneder af året 2023 var på 7.715 passagerer fra de seks udenrigslufthavne, hvilket er en stigning på 26 procent i forhold til året 2022.

Det viser dugfriske tal fra Grønlands Statistik.

- Vi glæder os over, at rejselysten er vendt tilbage blandt befolkningen.

Sådan lyder reaktionen fra Air Greenlands kommunikationschef Katja Vahl.

Tabel 1. Passagerer på rutefly, februar 2019-2023

Opsparet rejsebehov

Hun vurderer, at den primære årsag formentlig er coronapandemien, som stadig spøgte i begyndelsen af 2022 med omikron-varianten og forskellige rejserestriktioner. Derudover var der ikke lige så mange udenrigsforbindelser fra Grønland til resten af verden i begyndelsen af 2022, som der er i år.

- Jeg tror også at mange af vores lokale rejsende har haft et opsparet rejsebehov efter to år med rejserestriktioner i Covid-19 perioden. Det rejsebehov har de meget nemmere kunne udleve i 2023, hvor Covid-19 restriktionerne ikke har fyldt.

Kommunikationschefen tilføjer:

- Som en anden baggrund var det i andet halvår af 2022, at vi sænkede prisen yderligere på Fly’n Sleep enkeltrejse-billetterne over Atlanten til 1595,- som vi kan se, at mange også har valgt at købe.

Fra og med 29. marts tilbyder Air Greenland ugentlige afgange mellem Kangerlussuaq til Billund, Kangerlussuaq til København, samt fra Narsarsuaq til København og fra Nuuk til Keflavik.