Flot placering i USA til grønlandsk Fortnite-spiller

Walter Turnowsky Mandag, 09. december 2019 - 06:50

Det lykkedes Jacob Aqissiaq Møller og hans hold lørdag at spille sig videre til finalen i Fortnite-turneringen FNCS i USA. 24 ud 100 hold gik videre til finalen.

Ved søndagens finale lykkedes det holdet at blive nummer 9 ud af de 24 hold med 40 point. Vinderholdet nåede 89 point. Placeringen som nummer 9 indbringer Jacob Aqissiaq Møller (Jacobaqi) 81.000 kroner til deling med de tre andre på holdet. Vinderholdet scorede 1,3 millioner kroner.

Fortnite Spillet ‘Fortnite’ handler om, at 100 spillere bliver kastet ned på en ø med våben og andre materialer. Der kæmpes mod hinanden, mens arenaen bliver mindre og mindre. Den sidste overlevende har vundet spillet. Der kan spilles både alene og i hold. Et spil tager cirka 15-20 minutter.

Efter GUX rejste Jacob Aqissiaq Møller og hans ven Marcus Steenholdt sammen med har sammen med deres to andre kammerater, Malik Biilmann og Inunnguaq Holm i september til USA for at spille Fortnite på fuld tid. Marcus Steenholdt var ligeledes kvalificeret til FNCS med et andet hold. Hans hold landede på en 9. plads i sin pulje lørdag aften, hvilket ikke rakte til at gå videre til finalen, hvor kun de 6 bedste fra hver pulje gik videre.