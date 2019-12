Unge Fortnite-spillere jagter succes i USA

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 05. december 2019 - 15:30

Fredag starter Fortnite-turneringen FNCS i USA, hvor vinderne skal findes på søndag. Vinderne af turneringen skal dele omkring 1,3 millioner kroner.

100 spillere er kvalificeret til at spille ved turneringen i det ekstremt populære spil, og blandt de håbefulde spillere deltager to unge grønlændere, der har forfulgt deres mål.

Det drejer sig om Marcus Steenholdt og Jacob Aqissiaq Møller, begge 19 år. De har allerede kvalificeret sig til finalerne med hvert sit hold.

Fortnite Spillet ‘Fortnite’ handler om, at 100 spillere bliver kastet ned på en ø med våben og andre materialer. Der kæmpes mod hinanden, mens arenaen bliver mindre og mindre. Den sidste overlevende har vundet spillet. Der kan spilles både alene og i hold. Et spil tager cirka 15-20 minutter.

Drøm om professionel karriere

- Teamworket har nu båret frugt, og både Marcus og Jacob har med hvert sit hold kvalificeret sig til sæsonfinalen i hård konkurrence med flere tusinde andre spillere, meddeles det i en pressemeddelelse.

Marcus Steenholdt og Jacob Aqissiaq Møller har sammen med deres to andre kammerater, Malik Biilmann og Inunnguaq Holm, valgt at satse fuldt ud på spillet, og rejse til USA i september.

- De har gennem de sidste par år spillet Fortnite og opnået gode resultater i turneringer samtidigt med at have færdiggjort GUX i Nuuk. Grundet søkablets lange distance er svartiden på spillet lang i Grønland. Derfor lagde de en plan om at rejse til USA og bo tæt på en spilleserver, for at se om det ville have en positiv effekt på deres spil, fremhæves det.

Teamwork

Planen blev lagt i foråret og sommeren blev brugt for at tjene penge til turen og søge sponsorater.

- Deres plan var, at Marcus (Freaktwinky) og Jacob (jacobaqi) skulle spille, mens Malik og Inunnguaq primært skulle stå for chatten, når de spiller online, redigering af videoer til twitch.tv. og opdatering af facebook-siden ”Solid Water Gaming”. I september var pengene i hus og de kunne rejse til USA, hvor de nu har spillet i godt to måneder. Undervejs har de deltaget i solokampe, hvor de begge har opnået flotte placeringer og vundet pengepræmier.

Kæmper mod stjerner

Det hele kulminerer altså i denne weekend. Store e-sport-stjerner har booket finalebillet til weekendens event, navne som Bugha, der tidligere på året blev verdensmester, Tfue, 72hrs, Ninja og ClarityG.

Sæsonfinalen ligger i weekenden fra den 6. december til den 8. december og kan følges på twitch.tv.