Flere tilfælde af syfilis bekymrer landslægeembedet

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 24. marts 2021 - 17:41

Der er igen flere tilfælde med syfilis i 2020 i forhold til 2019.

Det reviderede tal for 2020, viser at der var 140 tilfælde af syfilis, og ikke 133 som først antaget.

Det er et stort hop fra forrige års tal 118 tilfælde, og det er en bekymrende tendens, fortæller sundhedsfaglig konsulent i landslægeembedet, Silvia Isidor:

- Især er det bekymrende, at der er flere tilfælde af syfilis blandt den yngre del af befolkningen. Det bekymrer også os, at også helt unge, der er under den seksuelle lavalder er seksuelt aktive og bliver smittet med syfilis, siger sundhedsfaglig konsulent, Silvia Isidor til Sermitsiaq.AG.

Yngre gruppe dominerer

Den gruppe, som har flest tilfælde af syfilis i 2020 er i alderen 15-24 år. I den aldersgruppe er der i alt 66, hvilket svarer til 47 procent af alle, som har fået konstateret syfilis i 2020.

- Og der ved vi ikke, hvor de unge befinder sig. Går de endnu i folkeskolen, eller på gymnasier? Eller uddanner det sig indenfor erhverv eller andre steder? Eller kan de unge være ledige efter endt folkeskole? Der er risiko for de unge får komplikationer for livet i en ung alder, siger Silvia Isidor.

HIV lurer i baggrunden

Den sundhedsfaglige konsulent i landslægeembedet understreger, at landslægen tidligere har udtalt sig om bekymring om syfilis og andre seksuelt overførbare sygdomme og risiko for at blive smittet med HIV.

- Den mest bekymrende tendens er, at vi det senere år har oplevet unge, der bliver smittet med HIV. Der er jo smittespredning med syfilis og andre seksuelt overførte sygdomme, så er der risiko for en sygdom som HIV kunne sprede sig meget hurtigt. Så det er meget bekymrende, at der også er risiko for smittespredning med HIV blandt den yngre del af befolkningen, siger hun.

Tidligere var der relativt begrænset udbrud af HIV, hvor de ældre borgere, der blev smittet med HIV. De senere år har der været flere tilfælde af yngre med HIV i Grønland.