Stigende antal får syfilis

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 19. marts 2021 - 09:08

I 2020 blev der fundet i alt 133 tilfælde af syfilis fordelt på 133 personer i hele Grønland. Af dem var 54 mænd, og 79 kvinder.

Det er en anelse højere end 2019, hvor 118 tilfælde blev fundet.

Syfilis smitter ved ubeskyttet seksuel kontakt.

Ifølge landslægeembedets notat om Syfilis i 2020 var der ingen re-infektion af de smittede personer inden for samme år. Det vil sige de enkelte personer var smittet med syfilis én gang indenfor 2020. 12 af personerne har dog haft syfilis tidligere end 2020, mens tre af tilfælde har haft syfilis to gange før.

- Ved 25 af syfilistilfældene blev der noteret at der var sår på kønsorganerne, ved en var der sår i munden. Sår er et symptom på syfilis på primærstadiet. Ubehandlet syfilis kan give alvorlige helbredsproblemer i 4. stadie, såsom infektion i hjernen, oplyser landslægeembedet i sit notat.

Syfilis blandt børn

Gennemsnitalderen for de syfilistilfælde i 2020 var 28,6 år. Den yngste, der har fået konstateret syfilis i 2020 var 13 år, mens den ældste var 69 år. Flest tilfælde ses i aldersgruppen 20-24 år, hvor der er i alt 32 tilfælde fundet i 2020.

17 af de personer, der har fået konstateret syfilis i 2020 var under 18 år på det tidspunkt. Fire af dem var under den seksuelle lavalder, altså under 15 år.

screendump, nun.gl

Forekomsten af syfilis over befolkningsstørrelsen viser, at der er dobbelt så mange piger som drenge under 20 år, der får syfilis. Men det mest alarmerende fund var en forekomst på over 20 personer pr. 1000 blandt piger på 18 år, lyder det.

Stigende tilfælde igen

Over de seneste par år er tilfælde af syfilis været stigende igen.

Ifølge tal fordelt på sundhedsregioner er der en kraftig stigning af antal tilfælde fra 2019 til 2020 i sundhedsregionen Kujalleq. Tallene viser, at der i 2020 var over 500 tilfælde pr. 100.000 borgere, i forhold til nul i 2019. Øget kontaktopsporing tilskrives stigningen.

Sundhedsregionerne Qeqqa, Avannaa og Sermersooq har faldende tilfælde, mens Kujalleq og Disko har stigende tilfælde af syfilistilfælde pr. 100.000 borgere.

screendump, nun.gl

Du kan læse hele notatet om syfilis HER.