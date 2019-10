Flere sprængninger end forudset i Nuuk

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 08. oktober 2019 - 12:55

Administrerende direktør i Kalaallit Airports, Peter Wistoft, kan over for Sermitsisaq.AG bekræfte, at entreprenørselskabet Munck ”har ønsket flere mindre sprængninger, end vi oprindeligt havde forudsat”.

Tilbage i april blev det oplyst, at sprængningerne alene vil blive foretaget mellem 07.00 til 09.00 på onsdage og søndage i sommerhalvåret og 10.00-12.00 i vinterhalvåret.

- Sprængningerne bliver naturligvis i overensstemmelse med VVM-godkendelsen og i samråd med Mittarfeqarfiit, Air Iceland Connect og Air Greenland, oplyser Peter Wistoft.

Frekvensen

I forhold til VVM-redegørelsen fremgår det, at sprængningsaktiviteten vil være størst i den første del af anlægsperioden, og frekvensen af sprængninger forventes at være én til tre sprængninger om ugen.

I princippet kan der foretages sprængninger i tidsrummet 07.00 til 22.00 alle dage i ugen, fremgår det af VVM-redegørelsen.

En tidsplan for sprængningerne skal indsendes til Miljødepartementet og række tre måneder frem, og Peter Wistoft oplyser, at man vil offentliggøre planen på selskabets hjemmeside, når den er godkendt.

Klagesager

Et af vilkårene, som er beskrevet i VVM-redegørelsen er en afrapportering til departementet, når sprængningerne er gennemført.

- Kalaallit Airports A/S skal hver tredje måned rapportere om de gennemførte sprængningsaktiviteter i det forudgående kvartal. Der skal rapporteres om forbrug og type af sprængstof, antal og størrelse af sprængninger, dato og tidspunkt for de enkelte sprængninger, samt rapporteres om eventuelle klager over støj, hvor disse er stilet til Kalaallit Airports A/S eller dennes entreprenør.

Perioder med bortsprængning af fjeld og efterfølgende dozing, nedknusning og sortering af sprængsten, samt efterfølgende opfyldning med sprængsten udgør de højeste støjbidrag.