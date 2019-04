Lufthavn: Sprængninger på faste tidspunkter

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 20. april 2019 - 07:52

En arbejdsgruppe bestående af Mittarfeqarfiit, Air Greenland, Air Iceland og Kalaallit Airports er nået frem til, at der kun skal foretages sprængninger af fjeld under anlæggelsen af den nye lufthavne onsdag og søndag morgen.

- Vi har fundet ud af, at vi kan begrænse sprængningerne til disse to dage, så det ikke kommer til at gå ud over de daglige flyvninger, oplyser administrerende direktør Peter Wistoft, Kalaallit Airports, til Sermitsiaq.AG.

To timer to gange ugentligt

Anlægschef i Mittarfeqarfiit Martin Møller oplyser, at der må sprænges i to timer.

- I sommerhalvåret er det i tidsrummet 07.00 til 09.00, mens det i vinterhalvåret er mellem klokken 10.00-12.00, oplyser Martin Møller. At tidsrummet er forskelligt skyldes, at det skal være lyst, når dynamitten skal gøre sit arbejde.

Der er langt fra tale om, at sprængningerne vil være en konstant støjplage i de to timer. Der er nemlig taget hensyn til, at lufthavnens personel har tid til at sikre, at der ikke ligger sprængstykker på banen, som kan være til fare for flytrafikken.

Store mængder

Der er tale om anseelige mængder fjeld, der skal sprænges i stykker. Mængden svarer til en fodboldbane, der når op i halvanden kilometers højde.

Under anlægsfasen har man beregnet, at der skal anvendes 3.200 tons sprængstof og 380 tons dynamit.