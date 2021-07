Flere smittede: Fare for fri smitte i Upernavik

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 23. juli 2021 - 18:39

Fredag er tre personer i Upernavik testet positivt for covid-19. Smittesporingen viser, at der har været smitte hos to personer under en privat sammenkomst i bygden Tasiusaq, mens myndighederne ikke kender smittekilden til den tredje.

Alle gæster i Tasiusaq vil blive kontaktet af Coronasekretariatet, oplyses det i en pressemeddelelse fra myndighederne.

Masse testning i Tasiusaq og Upernavik

Tasiusaq: lørdag, den 24. juli 2021 kl. 12:30 i Servicehuset.

Borgere i Upernavik med symptomer: lørdag den 24. juli 2021 med tidsbestilling ved at ringe til Sundhedscentret på 96 49 13 mellem kl. 9.00 og 12.00

Alle skal møde op med mundbind og holde afstand, oplyses det.

Smitte i Upernavik

Torsdag blev der konstateret en smittet i Upernavik, men nu er der i alt fire aktive smittede i byen. Det blev konstateret efter at man torsdag fik kendskab til tre nye smittede i Nuuk, hvoraf den ene har forbindelse til Upernavik.

Nære kontakter skal i karantæne

Nære kontakter uden symptomer skal gå i karantæne, indtil de testes negative syv dage efter, de sidst har været udsat for smitte.



Alle opfordres til at begrænse deres færden og til at holde antallet af nære kontakterne til så få som muligt. Samtidig opfordres alle borgere til at være opmærksomme på symptomer og huske de generelle råd.:

Hold afstand, god håndhygiejne, nys/host i ærmet og gå i karantæne og bliv testet, hvis du udviser symptomer på Covid-19 eller har haft kontakt til en smittet.