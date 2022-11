Flere lam slagtet i år – men mindre

Neqi A/S

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 15. november 2022 - 15:47

En god og succesfuld slagtesæson uden forsinkelser er netop overstået. Det melder Neqi A/S om i en pressemeddelelse.

Direktøren i Neqi A/S, Ole Vestergaard, konstaterer, at der på trods af at flere lam er slagtet i år i forhold til sidste år, så er mængden af de slagtede dyr stort set det samme. Gennemsnitsvægten på lam er nemlig faldet.

Gennemsnitsvægten på lam er faldet med hele 1,3 kilo, svarende til otte procent i forhold til 2021.

- Den lavere gennemsnitsvægt er generel for alle fåreholdere i Sydgrønland, og vi mener det skyldes vejret med skiftevis meget våde perioder og meget tørre perioder. I forhold til kvalitetsparametre (fedtlag og muskelfylde) er der ikke nogen mærkbar ændring, konstaterer direktøren.

Lam med usikker fremtid

I alt er der slagtet 20.275 lam og 1.962 får i år. Til sammenligning blev 18.705 lam og 1.403 får slagtet i 2021.

Fåreholdere kæmper fortsat med økonomien, selv efter Naalakkersuisuts økonomiske håndsrækning i år.

Så selvom flere lam og får er slagtet, betyder dette ikke, at lammeproduktionen er i en positiv udvikling:

- En stigning i antallet af slagtede får er ikke ubetinget en god ting, da det blandt andet skyldes fåreholdersteder, der lukker helt ned og andre fåreholdere som er tilbageholdende med at beholde får om vinteren på grund af stigende priser på kraftfoder. Så det kan have indvirkning på næste års lammeproduktion, lyder det.

Flere og større kvæg

For kvæg ser Neqi A/S for andet år i træk en væsentlig øgning af både antal og gennemsnitsvægt, lyder det i pressemeddelelsen.

Rensdyrproduktionen i Sydgrønland er dog i nedgang, da der har været udfordringer med at have føde til rensdyr på grund af en hård vinter.

Neqi A/S har på trods af hjælpepakker besluttet at hæve prisen på foder, oplyser KNI A/S.

- Takket være Selvstyrets hjælpepakker til indkøb af foder og gødning, har vi kunnet holde priserne til kun en mindre stigning på 1-2 procent, slutter Ole Vestergaard.