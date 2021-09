Flere flyvninger til Østgrønland

Thomas Munk Veirum Onsdag, 01. september 2021 - 07:45

Beflyvningen af Østgrønland har været genstand for hård kritik, og avisen Sermitsiaq har i august kunnet fortælle, hvordan det kunne tage op til fire døgn at komme fra Kulusuk til Ittoqqortoormiit - begge beliggende i Østgrønland.

Naalakkersuisoq for infrastruktur lovede i den forbindelse forbedringer. Nu skrues der op for beflyvningen, fortæller Naalakkersuisut i en meddelelse tirsdag.

På grund af Coronasituationen har frekvensen til Ittoqqortoormiit været nedsat til én ugentlig flyvning via Island, i stedet for de sædvanlige to ugentlige flyvninger. Men fra september øges beflyvningen til to ugentlige flyvninger:

- Som noget nyt vil hver anden afgang flyves direkte mellem Nerlerit Inaat og Reykjavik, i stedet for Akureyri. Dermed slipper passagererne altså hver anden afgang for selv at fragte sig fra Akureyri til en lufthavn med videreforbindelse til Nuuk.

Gymnasieelever havde svært ved at nå frem til skolestart

- Ruterne vil desuden sammentænkes med Icelandairs rutenet, der giver mulighed for flyvning videre til Nuuk, Kulusuk og Europa, står der i meddelelsen.

Naalakkersuisoq for infrastruktur, Naaja Nathanielsen (IA) siger i meddelelsen, at den gældende servicekontrakt giver nogle muligheder for at smidiggøre rejsen for borgerne i Ittoqqortoormiit, som er særligt udfordrede af lange afstande og mange stop på vejen:

- Og den mulighed har vi valgt at aktivere, siger hun.

Naalakkersuisoq oplyser desuden, at det forbedringerne blandt andet kommer efter, at der var problemer med at få gymnasieelever fra Ittoqqortoormiit til deres uddannelsessted i Nuuk inden skolestart:

Arbejder videre med lufthavnsprojekt

- Heldigvis har det været muligt via samarbejde mellem myndighederne og operatørerne, at sikre transport for eleverne. Udfordringen har skabt utryghed, men jeg er glad for at vi har kunnet sætte ekstraordinært ind i situationen, siger Naaja Nathanielsen.

Med hensyn til en langsigtet løsning på transportproblemerne henviser Naaja Nathanielsen til, at Naalakkersuisut arbejder videre med planer om anlægge en lufthavn ved Ittoqqortoormiit. Den kan skabe direkte forbindelse til byen og fjerne behovet for helikopterruten mellem Ittoqqortoormiit og Nerlerit Inaat.