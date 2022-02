Flere af Arktisk Kommandos boliger er alligevel ejet af Selvstyret

Merete Lindstrøm Onsdag, 23. februar 2022 - 07:57

Naleraqs inatsisartutmedlem Emanual Nûko mener ikke, det er Selvstyrets ansvar at sørge for boliger til danske soldater i Nuuk, han mener at boligerne derved går fra lokalbefolkningen som i forvejen kæmper med boligmangel.

Det er af et tidligere svar fra Arktisk kommando fremgået, at Forsvaret kun lejede boliger igennem private udlejere, men det viser sig efter grundigere undersøgelse, at nogle af boligerne er ejet af Selvstyret.

Arktisk Kommando oplyser til Sermitsiaq.AG, at de har i alt 72 lejemål i Nuuk, hvoraf 48 er lejet af private udlejere, som administrere kommunens eller Selvstyrets boliger.

Danmark har ingen planer om at bygge selv

Emanuel Nûko har stillet spørgsmål til Naaakkersuisut om, hvorvidt det danske forsvar optager boliger i Nuuk, som ellers kunne gå til lokalbefolkningen. Han vil også vide, om den danske stat har planer om at bygge boliger til sine egne soldater.

Til det spørgsmål er svaret, som er indhentet fra Forsvarsministeriet i Danmark, meget kort og klart: Nej.

I sit svar til Emanual Nûko oplyser formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede også, at Arktisk Kommando har lejet et tårn med 30 boliger samt yderligere 3 boliger i Suloraq med Illuut A/S som udlejer.

Illuut A/S blev stiftet i 2009 af Grønlands Selvstyre, der ejer 100% af selskabet. Det er altså Selvstyrets boliger, som Arktisk kommando lejer.

I svaret til Naleraq-politikeren fremgår det også, at Forsvaret har omkring 300 militære og civile ansatte i Arktis og Nordatlanten året rundt. Forsvaret har i februar omkring 60 militært ansatte medarbejdere under Arktisk Kommando i Nuuk.

Gammel aftale om boliger

Forklaringen på hvorfor det til dels er Selvstyrets boliger, der huser Forsvarets soldater skal findes i en aftale der går langt tilbage.

I forbindelse med overdragelse af boligområdet fra Den danske Stat til Hjemmestyret blev der indgået en aftale mellem Staten og Hjemmestyret om fremtidig boligforsyning til de statslige institutioner i Grønland.

- Det er denne aftale, der benyttes, når Statens institutioner i Grønland har brug for personaleboliger. Der er specifikt i forbindelse med flytning af flådestationen Grønnedal til Nuuk, aftalt at Arktisk Kommando skulle indgå lejeaftale med Illuut A/S frem for at få anvist boliger, der ejes af Selvstyret og administreres af INI A/S, lyder det i svaret.