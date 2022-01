Naleraq: Den danske stat bør selv sørge for bolig til soldater

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 23. januar 2022 - 08:00

Boligmangel i hovedstaden er ikke noget nyt problem. Borgere kan vente op til 20 år for at få en bolig fra Ini eller Iserit A/S. Derudover er huslejen generelt meget dyr i hovedstaden.

Emanuel Nûko fra Naleraq er gået ind i boligdebatten. Han har sendt paragraf 37 spørgsmål til Naalakkersuisut, hvor han blandt andet spørger, om den danske stat har planer om at bygge boliger til sine egne soldater.

- Nuuk er stor mangel på boliger, og lokale borgere må vente i lang tid for at få en bolig. Hvis man uagtet dette forhold skal huse soldater i Grønlands Selvstyres udlejningsboliger, finder jeg løsningen som værende ikke passende. Fordi jeg mener, at soldaternes arbejdsgiver, den danske stat, selv må sørge for at huse sine egne folk, begrunder politikeren blandt andet sit spørgsmål.

Han mener, at det er uretfærdigt at soldaterne kommer først i køen, da ventelisten til at få en bolig er lang.

- Det kan ikke have sin rigtighed, at lokale borgere, må vente i adskillige år for en bolig, skal forbigås fordi vi også må huse soldaterne på bekostning af lokale borgere, afslutter Naleraqs politiker.

Arktisk Kommando oplyser til Sermitsiaq.AG, at de selv har forhandlet sig frem til de boliger, der bruges til personal i Nuuk via det private boligmarked. Det er altså ikke selvstyrets boliger, der benyttes til danske soldater.

Arktisk Kommando har omkring 70 ansatte i Nuuk.