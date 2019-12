Fleischer boykotter møde om fiskeriet

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 11. december 2019 - 15:04

Henrik Fleischer oplyser til Sermitsiaq.AG, at han kunne gå to veje. Enten tie stille eller råbe højt.

- Nu har jeg valgt at råbe højt. Det kan ikke være meningen, at politikerne ikke er blevet inddraget i udformningen af Fiskerikommissionens arbejdsrammer, siger han om beslutningen for ikke møde op til fremlæggelsen af debat-oplægget, der vil foregå torsdag klokken 10.00 over for Inatsisartut-medlemmerne.

Utilfredsstillende

- Selv om jeg er formand for fiskeriudvalget og har ansvaret for fiskeriområdet i Siumut-gruppen, så er jeg ikke blevet hørt. Det er utilfredsstillende, siger Henrik Fleischer, der er taget hjem til Sisimiut for at holde juleferie efter Efterårssamlingens afslutning.

I mailen til kollegerne i Inatsisartut blev sendt i fredags og her begrunder Henrik Fleischer sin beslutning på følgende måde:

- Jeg siger nej tak til at deltage, da fiskeripolitikken er så rodet, og jeg mener, at det er uacceptabelt, at fiskerne blot er blevet gjort til beskuere, der bare kan se til, hvordan fiskerierhvervets fremtid og ejerskaber skal defineres, skriver Henrik Fleischer blandt andet og henviser også til, at det er nødvendigt med en klarlægning af kvotespørgsmålet.